Де може початися війна: Politico назвало наступну мету Путіна

Кремль може спробує скористатися глибоко вкоріненою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити нові заворушення на Балканах.

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Путін може спробувати створити більше проблем для Євросоюзу / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Міноборони РФ, сайт Кремля

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На Західних Балканах зростає напруга

Путін зацікавлений у дестабілізації регіону

Поки увага Європи прикута до України, напруженість на Західних Балканах наростає. Лідери держав регіону та Велика Британія стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін скористається цим моментом для подальшого використання розломів у регіоні.

Як пише Politico, у вищих ешелонах британського уряду Західні Балкани називають "іншою гарячою точкою". Лондон наполягає, щоб усі шість держав регіону приєдналися до ЄС, щоб захиститися від російського впливу.

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"Інтереси Путіна тут полягають у тому, щоб тримати регіон дестабілізованим. Тримати країни, що складають Західні Балкани, на межі, мати дестабілізоване населення і вести кібер- і гібридну війну", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Усі шість західних балканських держав намагаються стати членами ЄС, і це тривалий процес, зазначають журналісти. Вони стикаються зі значними проблемами, як усередині країни, так і з сусідами.

Експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що Кремль спробує скористатися глибоко вкоріненою етнічною та релігійною напруженістю, щоб розпалити нові заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси Росії та створивши ще більше проблем на задвірках Євросоюзу.

"Зараз вони повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії", - сказав один британський чиновник на умовах анонімності.

Війна Росії і НАТО

Як писав Главред, політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, як може Росія скористатися внутрішньою нестабільністю в НАТО і розв'язати війну проти однієї з країн-членів Альянсу.

Тим часом у Європі серйозно сприйняли погрози президента США Дональда Трампа щодо мінімізації американського військового контингенту на континенті. Як пише Bloomberg, європейські чиновники на умовах анонімності повідомили виданню, що США закликають попередити про можливе перекидання військ для того, щоб оборона НАТО не дестабілізувалася перед загрозою країни-агресора Росії, яка існує на східному фланзі Альянсу.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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