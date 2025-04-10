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Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи

Віталій Кірсанов
10 квітня 2025, 08:44
183
РЕБ не знищують КАБи фізично, але виводять їх з ладу.
Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи
Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Бомба втрачає орієнтацію і не влучає в ціль
  • РФ намагається модернізувати свої КАБи

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердив, що ефективним засобом протидії російським авіабомбам, що планують (КАБ), стали системи радіоелектронної боротьби. Про це він сказав в інтерв'ю "Лівому берегу".

"У нас достатня кількість засобів електронної боротьби, які діють на систему управління ворожих КАБів. Ось летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому. Система управління і боротьба проти засобів РЕБ - це постійне змагання, як і змагання між дронами та засобами РЕБ", - сказав Сирський.

відео дня

Як пояснює Defense Express, РЕБ не знищують КАБи фізично, але виводять їх з ладу, порушуючи супутникову навігацію, на якій базується система наведення. Це призводить до того, що бомба втрачає орієнтацію і не влучає в ціль.

Натомість РФ намагається протидіяти, оновлюючи свої УМКП (авіабомби з універсальним модулем корекції та планування, - ред.) антенами "Комета-М" з дедалі більшою кількістю приймальних елементів (від 4 до 12). Однак ці заходи не забезпечують потрібної ефективності.

КАБи запускають з великої відстані і висоти, що дозволяє РЕБ тривалий час впливати на бомби. Чим довше УМПК не отримує координати, тим більша похибка траєкторії. Однак у разі ударів по містах навіть незначне відхилення може бути недостатнім.

ЗСУ очікують, що РФ шукатиме нові технічні рішення. За даними RUSI, у 2025 році Росія планує випустити до 75 тисяч КАБів - понад 200 на добу.

Сирський уперше розкрив, чим збиваються з курсу російські КАБи
Інфографіка: Главред

Як раніше Україна боролася з КАБами

Нагадаємо, як писав раніше Главред, українські засоби радіоелектронної боротьби ефективно зривають наведення російських плануючих бомб, що може свідчити про завершення "золотої епохи" цієї зброї на фронті.

Також українським військовим вдалося домогтися таких результатів завдяки успіху у сфері радіоелектронної боротьби. Лише за один тиждень у вересні 2024 року РФ скинула понад 900 КАБів уздовж усієї лінії фронту. Через рік ситуація змінилася і бійці ЗСУ нейтралізують системи наведення бомб глушниками.

Крім того, після розгортання системи радіоелектронної боротьби, точність бомбардувань спершу знизилась, а згодом, зрозумівши неефективність такого способу знищення та неможливість досягнення цілі, противник взагалі припинив обстріли обласних центрів.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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