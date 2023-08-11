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"Настав перелом": Маломуж заявив, що ЗСУ готові до широкомасштабного наступу

Анна Ярославська
11 серпня 2023, 08:48 оновлено 11 серпня, 08:58
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ЗСУ не лише диктують позицію на полі бою, а й контролюють логістику ворога, його склади боєприпасів, нафтобази та ресурси.
Микола Маломуж, ВСУ, війна
ЗСУ тримають логістичні ланцюжки ворога під вогневим контролем / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Вся логістика російських окупантів знаходиться в зоні вогню Сил оборони України. Це створює необхідні передумови на фронті для широкомасштабних наступальних операцій ЗСУ. Про це в інтерв'ю виданню Главред заявив колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

За його словами, на сьогоднішній день нам відомі практично всі маршрути поставок росіян, вони постійно знищуються, особливо там, де ці ланцюжки були короткими, і поставки швидко реалізовувалися.

"Втім, й інші маршрути, зокрема, через Армянськ, також розташовані в зоні ураження Збройних сил України. Так, наприклад, Storm Shadow або потужні французькі системи дозволяють нам бити на відстань 300 км і більше. Фактично сьогодні вся логістика противника, якими б маршрутами вона не була перенаправлена, перебуваэ в зоні нашого вогню. Таким чином, альтернативні шляхи можуть вражатися HIMARS, які б'ють на 80 км, і М270. Більш віддалені цілі ми вражаємо ракетами більшого радіусу дії, ближчі цілі, зокрема, логістичні центри, – більш масованими ракетними системами, яких у нас набагато більше, як і боєприпасів до них. Тому ми можемо постійно знищувати ці логістичні ланцюжки ворога або тримати їх під вогневим контролем", - сказав генерал.

Маломуж зазначив, що настав переломний етап, коли ЗСУ не лише диктують позицію на полі бою, а й контролюють логістику ворога, його склади боєприпасів, нафтобази та ресурси, які рухаються для підтримки військ РФ, що знаходяться на території Херсонщини та Запоріжжя.

"Відтепер ця логістика буде перериватися. Це означає, що тепер ми набагато ефективніше зможемо працювати на фронті, тому що ворог не отримає тих ресурсів, які потрібні йому для завдання ударів по позиціях ЗСУ, а також для ефективної оборони. Це створює необхідні передумови на фронті для наших широкомасштабних наступальних операцій", - зазначив він.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Дивіться відео інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Удари ЗСУ по мостах

ЗСУ розбомбили Чонгарський міст, який розташований між Херсонською областю та Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ.

Голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк прокоментувала удар по Чонгарському мосту, через який окупанти перекидають військову техніку. За її словами, Збройні Сили України зруйнували логістику ворога на лівому березі Херсонської області.

6 серпня стало відомо, що було завдано нового удару ЗСУ по Чонгарському мосту. Колаборанти почали скиглити, що було завдано кілька ударів по мосту.

Окупанти побудували понтонний міст через Чонгарську протоку на кордонах тимчасово окупованих ними районів Херсонської області та анексованого Криму після успішного удару української армії.

Пізніше в ISW розповіли про наслідки ударів по мостах в окупований Крим. Зазначається, що удари Сил оборони України по критичних об'єктах наземних комунікацій російської окупаційної армії, зокрема по мостах до Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованого на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

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