"Одна з наших реалізацій": у СБУ визнали торішню атаку на Кримський міст

Служба безпеки України проводить безліч операцій, деталі деяких з них будуть розкриті лише після перемоги у війні з агресором Росією, сказав Василь Малюк.

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Підрив Кримського моста - одна з наших реалізацій, - глава СБУ Малюк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Підрив Кримського мосту, який окупанти країни-агресора Росії незаконно звели у захопленому Криму – робота Служби безпеки України. Про це заявив керівник СБУ Василь Малюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що спецслужба проводить безліч операцій. Деталі одних будуть розкриті після перемоги, а відомості про інші залишаться в таємниці.

За словами глави СБУ, підрив Кримського мосту - "одна з реалізацій" спецслужби.

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"(Ми проводимо, - ред.) безліч різних операцій, спеціальні операції. Одні ми зможемо обговорювати вголос після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій колега сьогодні навіть одягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій – саме руйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року", - підкреслив Василь Малюк.

Дивіться відео, в якому Малюк розповів про роль СБУ у вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року:

Малюк розповів про операцію СБУ щодо Кримського мосту / Скріншот Главред

Підрив Кримського мосту

Потужна пожежа на Кримському мосту у захопленому країною-агресором Росією Криму сталася 8 жовтня минулого року. Естакада російських окупантів загорілася в результаті потужного вибуху. На кадрах було видно, що горів залізничний потяг.

Українські журналісти з посиланням на джерела повідомили, що підрив мосту через Керченську протоку був спеціальною операцією СБУ. У травні 2023 року голова СБУ Малюк сказав, що спецслужба здійснювала "певні заходи" для підриву Кримського мосту.

17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. В результаті був зруйнований один з прольотів естакади. Самопроголошена "влада" окупованого Криму змушена була перекрити рух мостом. Естакада досі не функціонує в повному обсязі.

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