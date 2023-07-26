"Одна з наших реалізацій": у СБУ визнали торішню атаку на Кримський міст

Підрив Кримського мосту, який окупанти країни-агресора Росії незаконно звели у захопленому Криму – робота Служби безпеки України. Про це заявив керівник СБУ Василь Малюк.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що спецслужба проводить безліч операцій. Деталі одних будуть розкриті після перемоги, а відомості про інші залишаться в таємниці.
За словами глави СБУ, підрив Кримського мосту - "одна з реалізацій" спецслужби.
"(Ми проводимо, - ред.) безліч різних операцій, спеціальні операції. Одні ми зможемо обговорювати вголос після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій колега сьогодні навіть одягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій – саме руйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року", - підкреслив Василь Малюк.
Дивіться відео, в якому Малюк розповів про роль СБУ у вибуху на Кримському мосту 8 жовтня 2022 року:
Підрив Кримського мосту
Потужна пожежа на Кримському мосту у захопленому країною-агресором Росією Криму сталася 8 жовтня минулого року. Естакада російських окупантів загорілася в результаті потужного вибуху. На кадрах було видно, що горів залізничний потяг.
Українські журналісти з посиланням на джерела повідомили, що підрив мосту через Керченську протоку був спеціальною операцією СБУ. У травні 2023 року голова СБУ Малюк сказав, що спецслужба здійснювала "певні заходи" для підриву Кримського мосту.
17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. В результаті був зруйнований один з прольотів естакади. Самопроголошена "влада" окупованого Криму змушена була перекрити рух мостом. Естакада досі не функціонує в повному обсязі.
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