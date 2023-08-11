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Маломуж спрогнозував, коли і як ЗСУ вирішать проблему Кримського мосту

Дмитро Відоменко
11 серпня 2023, 04:55
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Як каже Маломуж, за його даними ‒ якщо ЗСУ вдасться ізолювати Крим, то російські окупанти утримати півострів не зможуть.
Кримський міст, Маломуж
По Кримському мосту ЗСУ потужно вдарять перед самою операцією зі звільнення півострова / колаж Главред, фото УНІАН і t.me/kazansky

Нанесення ЗСУ комплексного удару по Кримському мосту стане прелюдією перед повноцінною операцією зі звільнення півострова Крим від російських окупантів. Про це розповів колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв'ю Главреду.

"Ми просто будемо періодично наносити по Кримському мосту удари і проводити певні операції, щоб він час від часу припиняв функціонування. Так, в принципі, відбувається вже зараз. Але безпосередньо напередодні нашої наступальної операції зі звільнення Криму будуть задіяні всі наші ресурси, які можна буде підтягнути: далекобійні ракети, потужні ударні дрони (які у нас вже є), повітряні дрони, плюс ми зможемо проводити спеціальні операції в Криму. Тобто це буде одночасне нанесення ударів по Кримському мосту і Чорноморському флоту РФ усіма засобами. Після чого ми зайдемо на півострів. Адже коли будуть знецінені логістика і флот ворога, перспектива нашого наступу буде дуже серйозною, і паніка в рядах противника буде наростати", ‒ сказав він.

Як каже Маломуж, за його даними ‒ якщо ЗСУ вдасться ізолювати Крим, то російські окупанти утримати півострів не зможуть.

За моєю інформацією, військові вже говорять про те, що в разі ізоляції Криму утримати його буде неможливо.

"Отже, Кримський міст буде повністю нейтралізований. Хоч деякі експерти і кажуть, що це неможливо. Але, повторюю, може, ми його і не зруйнуємо повністю, але всі логістичні ланцюжки точно переріжемо. До того ж залізничні колії нескладно перебити, навіть якщо там є системи ППО. Ми знаємо, що це за системи, як їх відволікати, нейтралізувати і дезорієнтувати, що дозволить зробити залізницю і автодороги непридатними для використання. А далі їх потрібно просто тримати під вогневим контролем", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Миколи Маломужа Главреду:

Вибухи на Кримському мосту

17 липня на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. За інформацією ЗМІ, в результаті "Бахів" було пошкоджено автомобільне полотно. Окупанти тоді заявили про атаку надводних дронів, звинувативши в ній Україну.

Офіційних заяв ні від українського командування, ні від політичного керівництва щодо причетності до "бавовні" не було. Водночас в СБУ тоді зробили цікавий натяк.

Україна неодноразово підкреслювала, що Кримський міст, який забезпечує Південне угруповання ворога силами і засобами, як військовий об'єкт РФ і незаконна конструкція неодмінно буде знищений.

Ще в лютому 2023-го стало відомо про використання загарбниками морських дронів. Однак і Україна без відповіді не залишилася.

Канал CNN напередодні дізнався про щонайменше одній розробці таких БПА Україною і активне застосування цих "човнів" проти Чорноморського флоту.

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