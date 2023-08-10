У Чонгарі окупантам довелося будувати понтонний міст між пошкодженими: супутникові фото

Російським окупантам довелося побудувати понтонний міст у Чонгарі після успішного удару ЗСУ, свідчить супутниковий знімок.

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Фото було зроблено 9 серпня - через три доби після удару ЗСУ по Чонгарському мосту / колаж Главред, фото "Вікіпедія" і Twitter

Російські окупанти побудували понтонний міст через Чонгарську протоку на кордонах тимчасово окупованих ними районів Херсонської області та анексованого Криму після успішного удару української армії. Про це свідчить супутниковий знімок, який був опублікований OSINT-аналітиком під псевдонімом Def Mon на сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

Фото було зроблено 9 серпня ‒ через три доби після крайнього удару української армії по мосту. На знімку видно, що в Чонгарі окупанти облаштували тимчасовий, вже третій міст.

Раніше їх було два постійних - залізничний і автомобільний. А новий понтонний міст розташований між ними.

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Def Mon зазначив, що це вже не перший удар по Чонгару, а росіяни "повинні були побудувати міст і запустити його за лічені години".

Удари по Чонгарському мосту

29 липня повідомлялося, що ЗСУ розбомбили чонгарський міст. Українські військові вдарили по Чонгарському мосту, який розташований між Херсонською область і Кримом. ЗСУ завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ВСУ.

30 Липня стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту. Голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України зруйнували логістику ворога на Лівому березі Херсонської області. Вона також звернула увагу на те, що пошкодження чонгарського мосту знизить пропускну активність ворога.

6 серпня стало відомо, що відбувся удар ЗСУ по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю. Колаборанти почали скиглити, що було нанесено кілька ударів по мосту.

Пізніше в ISW розповіли про наслідки ударів по мостах в окупований Крим. Зазначається, що удари Сил оборони України по критичних об'єктах наземних комунікацій російської окупаційної армії, зокрема по мостах до Криму, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованого на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

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