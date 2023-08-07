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В ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму

Анна Ярославська
7 серпня 2023, 06:49 оновлено 7 серпня, 07:10
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Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.
ЗСУ вдарили по мостах через Чонгар і Генічеськ
ЗСУ вдарили по мостах через Чонгар і Генічеськ / Колаж: Главред, фото: Telegram

Удари Сил оборони України по критичних об'єктах наземних комунікацій російської окупаційної армії, зокрема по мостах у Крим, є частиною кампанії ЗСУ з перехоплення, спрямованого на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зазначається, що 6 серпня українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах вздовж критично важливих російських наземних ліній зв'язку, що з'єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область, йдеться в огляді ISW.

Керівник окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ нібито випустили 12 ракет по автодорожньому мосту через Генічеську протоку, що з'єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою. За словами Сальдо, 9 ракет нібито перехопила російська ППО.

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Російські джерела показали зображення зі значними ушкодженнями мосту, і заявили, що українські удари частково зруйнували частину переправи.

Також російські джерела поширили кадри, на яких видно, як ЗСУ завдають удару по автомобільному мосту через Чонгар на трасі М-18 (Джанкой - Мелітополь), що з'єднує окупований Крим із захопленою частиною Херсонської області.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що ЗСУ нібито випустили 2 ракети по мосту. Одна ракета пройшла через засоби ППО загарбників і пошкодила дорожнє полотно автомобільного мосту.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ використовували крилаті ракети Storm Shadow для завдання обох ударів. При цьому експерти ISW ще не отримали підтверджень, що окупанти перехопили такі ракети.

Удари ЗСУ по мостах у Криму 6 серпня
Удари ЗСУ по мостах у Криму 6 серпня / Фото: understandingwar.org

В Інституті вивчення війни зазначають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російських окупантів перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та підконтрольною їм частину території Херсонської області.

"Це створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок і пробок. Неясно, як швидко російські офіційні особи зможуть відремонтувати міст через Чонгар, і так само неясно, чи відремонтували російські офіційні особи залізничний міст через Чонгар, по якому українські війська завдали удару 29 липня", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW вважають, що російські сили, ймовірно, можуть знизити ризики від українського вогню, вибравши більш повільні та менш ефективні сільські дороги на північний схід від Чаплинки, але за рахунок більш повільної та складної матеріально-технічної підтримки.

Удар ЗСУ по Чонгарському мосту

6 серпня колаборанти в Криму заявили, що ЗСУ завдали ракетного удару по Чонгарському мосту, який з'єднує Крим з Херсонською областю.

Так званий "член Головної ради адміністрації Запорізької області" Володимир Рогов також повідомив, що КПП Чонгар (Джанкой-Генічеськ) тимчасово закритий для проїзду.

Пізніше херсонський колаборант Володимир Сальдо розповів, нібито українські військові випустили по мосту 12 ракет. Гауляйтер намагається зробити вигляд, нібито "пошкодження моста невеликі".

29 липня також повідомлялося, що ЗСУ розбомбили Чонгарський міст.

30 липня стали відомі деталі удару по Чонгарському мосту. Голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України зруйнували логістику ворога на лівому березі Херсонської області. Вона також звернула увагу на те, що пошкодження Чонгарського мосту знизить пропускну активність ворога.

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