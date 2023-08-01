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Перешкод не буде: у ГУР натякнули на нову "бавовну" на Кримському мосту

Яна Ставська
1 серпня 2023, 22:38 оновлено 1 серпня, 23:11
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У ГУР, зокрема, прокоментували встановлення окупантами загороджень проти морських дронів.
бавовна в Криму
Кримський міст вже неодноразово був атакований / Telegram, pixabay

Спеціальні загородження окупантів неподалік Кримського мосту, які покликані нібито захистити конструкції від подальших ударів надводних дронів, насправді не матимуть стратегічного впливу.

Як зазначив в ефірі телемарафону спікер ГУР Андрій Юсов, ці загородження створюються росіянами нашвидкуруч.

"Іде мова про конструкцію, яка має перешкоджати надводним дронам влучати по Кримському мосту. Конструкція, у принципі, робиться з підручних матеріалів, вона не є високотехнологічною. І зрештою, стратегічно це ні на що не вплине. Але люди бігають, суєтяться, за цим цікаво спостерігати", - цитує Юсова "Укрінформ".

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Юсов іронічно зауважив, що, попри заяви про нібито захищеність Кримського мосту силами протиповітряної оборони РФ, по об'єкту вже неодноразово "прилітало".

Ці удари не просто пошкоджували конструкцію мосту, а й виводили його з експлуатації, зазначив представник розвідки.

"Це означає, що подібні ексцеси цілком логічно будуть продовжуватися і у майбутньому - до того періоду, поки українська територія не буде деокупована, а незаконні споруди, включно із цією, яку вони називають Кримським мостом, відповідно, не буде демонтовано", - заявив Юсов.

Вибухи на Кримському мосту

17 липня на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. За інформацією ЗМІ, унаслідок "бахів" було пошкоджено автомобільне полотно. Окупанти тоді заявили про атаку надводних дронів, звинувативши у ній Україну.

Офіційних заяв ні від українського командування, ні від політичного керівництва щодо причетності до "бавовни" не було. Водночас у СБУ тоді зробили цікавий натяк.

Україна неодноразово наголошувала, що Кримський міст, який забезпечує південне угрупування ворога силами та засобами, як військовий об'єкт РФ і незаконна конструкція неодмінно буде знищений.

Ще у лютому 2023-го стало відомо про використання загарбниками морських дронів. Однак й Україна без відповіді не залишилась.

Канал CNN напередодні дізнався про щонайменше одну розробку таких БПА Україною та активне застосування цих "човнів" проти Чорноморського флоту.

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