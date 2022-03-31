Сховали БТР у сіно, але ЗСУ знайшли: сили оборони України завдали чіткого удару по окупантах РФ

Ворожий БТР було заховано у стозі сіна / Скріншот відео Сухопутних військ України

Під час війни Росії проти України російські окупанти на одній з ділянок сховали бойову машину піхоти в стозі сіна. Однак українські сили оборони завдали по ній філігранного удару і знищили.

У опублікованому Сухопутними силами відеоролику показано, як окупанти ховаються за приватними будинками, у тому числі, і в заготовленому українцями сіні.

Втім, артилеристи ЗСУ швидко вирахували ворожий маневр і чітким ударом розтрощили БТР загарбників, який знаходився в стозі сіна.

"Українська артилерія знайде навіть голку в стозі сіна", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують нищити ворога на своїй землі. У середу, 30 березня, українські війська у Харківській області рознесли колону ворога, яка намагалася сховатися в напрямку російського кордону. За підсумками бою у окупантів відібрали хвалену ними вогнеметну систему.

Крім того, як повідомив журналіст Юрій Бутусов, військовослужбовці 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольці рознесли під Харковом 2 батальйонних тактичних групи мотострілецької 138-ї бригади і зведену батальйонно тактичну групу 59-го танкового полку збройних сил Росії. У полон здалися понад 60 окупантів. Їх штаби і вся документація під контролем українських військових.