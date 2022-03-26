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Путін втратив вже 7 російських генералів в Україні: що відомо про тиранів, які бомбили країну

26 березня 2022, 14:15

З початку повномасштабного вторгнення РФ вже семеро генералів ліквідовані в Україні.

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Путін / Reuters

З початку масштабного вторгнення Росії в Україну армія президента-диктатора Володимира Путіна несе значні втрати.

Російські війська втратили вже сім високопоставлених військових у чині генерала.

"Висока смертність серед вищих офіцерів Збройних сил Росії відображає повну відсутність готовності", - повідомив у Twitter радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За офіційними даними Генерального штабу Збройних сил України загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого по 25 березня 2022 року орієнтовно склали 16 тисяч 100 чоловік особового складу.

При цьому в РФ заявляють, що загинули всього 1351 людина.

Що відомо про загиблих в Україні генералів Путіна

Що стосується російських генералів, знищених з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, то, згідно з даними РНБО їх вже семеро.

Раніше повідомлялося про загибель генерал-майорів Олега Мітяєва, Андрія Колеснікова, Віталія Герасимова, Андрія Суховецького, Магомеда Тушаєва і генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, Якова Резанцева.

Генерал-майор Віталій Герасимов ліквідований під Харковом

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Українські захисники ліквідували під Харковом російського генерал-майора Віталія Герасимова.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про це 7 березня. Він був ліквідований під час боїв поблизу Харкова.

Віталій Герасимов - російський воєначальник, генерал-майор, начальник штабу і перший заступник командувача 41 армією Центрального військового округу Росії.

Знищений Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму. За даними ГУР, він отримав медаль"за отримання Криму".

Генерал-майор Андрій Суховецький

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Заступник командувача 41-ю загальновійськовою армією Центрального військового округу Росії, генерал-майор Андрій Суховецький був убитий в ході війни з Україною.

47-річний Суховецький був призначений заступником командувача армією восени 2021 року. До цього він три роки командував 7-ю десантно-штурмовою дивізією в Новоросійську. Він закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище, військову академію імені Фрунзе і Академію Генерального штабу.

Він двічі брав участь у параді Перемоги на Красній площі, був нагороджений двома орденами мужності, орденом "За військові заслуги" і медаллю "За відвагу". Брав участь у бойових діях на Північному Кавказі, в Абхазії, в Сирії, був нагороджений за участь в анексії Росією Криму. Всього у Суховецького 14 медалей і орденів.

3 березня стало відомо про ліквідацію Суховецького. За деякими даними, Суховецький загинув 28 лютого під Маріуполем.

ЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева

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18 березня військові Збройних сил України знищили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

"В результаті нанесення вогневого ураження по противнику знищений командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Мордвічев кілька разів командував парадом 9 травня в Москві.

У 2013 році Мордвічев отримав звання генерал-майора.

У 2018 році був першим заступником командувача і начальником штабу 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.

До цього він командував окремою танковою бригадою та мотострілецькою бригадою.

У Маріуполі вбили російського генерала Мітяєва

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Бійці полку "Азов" 15 березня ліквідували топ-військового армії окупантів. Згодом стало відомо, що це був генерал-майор Олег Мітяєв.

Мітяєв командував 201-ю військовою базою в Таджикистані, а потім обіймав посаду заступника командувача російським угрупованням військ у Сирії.

Мітяєв закінчив Військову академію імені Фрунзе і Академію Генерального штабу Росії. Був командир окремої десантно-штурмової бригади.

11 червня 2016 року за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор.

ЗСУ ліквідували російського генерал-майора Андрія Колеснікова

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11 березня стало відомо, що українські бійці знищили командувача 29 армії східним військовим округом Росії, генерал-майора Андрія Колеснікова.

"Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача східним військовим округом", - повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Андрій Колесніков командував 29-ю армією Східного військового округу РФ. Звання генерал-майора отримав у 2021 році.

До цього він був командиром Кантемирівської танкової дивізії.

Під Києвом ліквідован чеченський генерал Магомед Тушаев

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27 лютого стало відомо, що під Києвом в районі Гостомельського аеропорту українські Збройні сили ліквідували чеченського генерала Магомеда Тушаєва.

Він був керівником 14-го моторизованого полку Нацгвардії Чечні - найбільш елітного підрозділу Кадирова.

Тушаєв - наймолодший серед убитих в Україні генерал-майорів. Йому було 36 років.

Кадиров визнав перші жертви серед Чеченської "гвардії" 1 березня, проте не називав імен.

ЗСУ знищили генерал-лейтенанта Якова Резанцева

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25 березня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ в Чорнобаївці під Херсоном вбили генерал-лейтенанта і командувача 49 армією Росії Якова Резанцева.

"Наші війська, зараз ми можемо сказати точно, знищили командувача 49-ю загальновійськовою армією Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева. І це сталося, ви будете дуже сміятися, на аеродромі Чорнобаївка", - повідомив Арестович.

Командувач 49-ю армією брав участь у сирійській війні, яку Росія веде на боці диктатора Башара Асада.

Крім війни в Сирії, яків Резанцев був причетний і до іншої окупаційної кампанії Російської Федерації. Він командував 7-ю російською військовою базою на території визнаної тільки п'ятьма країнами світу Республіки Абхазія, яка, згідно з міжнародним правом, є окупованою Росією Абхазькою Автономною Республікою у складі Грузії.

Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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