'Наші серця стали кам'яними': у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з Грузії

Під час жорстоких боїв з російським агресором загинув грузинський доброволець Зураб Одішвілі, який воював за Україну в лавах "Кавказького легіону". Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook командир підрозділу Ладо Гамсахурдіа.
"Зураб Одішвілі, наш герой - грузинський друг! Чувак, це погані новини. Мої співчуття рідним і всієї Грузії. У нас більше немає сліз і наші серця стали кам'яними, ми плачемо кожен день за нашим героям! Людина з золотим серцем!", - написав він.
Деталі загибелі Одішвілі поки невідомі. Відомо, що він був родом з міста Степанцмінда (стара назва – Кізбегі) – кліматобальнеологічного курорту на півночі Грузії.
Крім фото з фронту, в соціальних мережах Одішвілі ділився знімками дерев'яних виробів, які, цілком ймовірно, робив власноруч.
Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.
Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.
Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.
Дивіться відео про іноземний легіон ЗСУ:
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