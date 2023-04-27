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"Наші серця стали кам'яними": у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з Грузії

Дмитро Відоменко
27 квітня 2023, 08:32 оновлено 27 квітня, 08:39
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На війні в боях з російськими агресорами загинув Зураб Одішвілі з Грузії, який воював за Україну в лавах "Кавказького легіону".
Свічка, доброволець
Зураб Одішвілі / колаж фото ua.depositphotos.com і Facebook

Під час жорстоких боїв з російським агресором загинув грузинський доброволець Зураб Одішвілі, який воював за Україну в лавах "Кавказького легіону". Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook командир підрозділу Ладо Гамсахурдіа.

"Зураб Одішвілі, наш герой - грузинський друг! Чувак, це погані новини. Мої співчуття рідним і всієї Грузії. У нас більше немає сліз і наші серця стали кам'яними, ми плачемо кожен день за нашим героям! Людина з золотим серцем!", - написав він.

Деталі загибелі Одішвілі поки невідомі. Відомо, що він був родом з міста Степанцмінда (стара назва – Кізбегі) – кліматобальнеологічного курорту на півночі Грузії.

відео дня

Крім фото з фронту, в соціальних мережах Одішвілі ділився знімками дерев'яних виробів, які, цілком ймовірно, робив власноруч.

'Наші серця стали кам'яними': у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з Грузії

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню дорогу в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Крім того, в боях за Україну загинув український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак. Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

Дивіться відео про іноземний легіон ЗСУ:

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