Потрапив під артилерійський обстріл: у боях за незалежність України загинув 28-річний захисник

Воїн мужньо захищав нашу державу, будучи стрільцем у складі стрілецької роти однієї з військових частин Національної гвардії України.

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У боях за незалежність України загинув 28-річний захисник / Буська міська територіальна громада Львівської області, ua.depositphotos.com

У важких боях з російськими окупантами загинув 28-річний мешканець Львівщини Пивовар Мар'ян Васильович. Захисник потрапив під артилерійський обстріл біля населеного пункту Новокалинове 19 квітня.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 19 квітня під час артилерійського обстрілу поблизу н.п. Новокалинове Донецької області при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, 28-річний мешканець села Кізлів Пивовар Мар'ян Васильович", - повідомила Буська міська територіальна громада Львівської області.

Зазначається, що воїн був призваний на військову службу з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну та мужньо захищав нашу державу, будучи стрільцем у складі стрілецької роти однієї з військових частин Національної гвардії України.

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"Буська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким солдата. Розділяємо ваш біль непоправної втрати та схиляємо голову в глибокій скорботі та молитві... Світла пам'ять і вічна шана герою, який віддав життя за незалежність та територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

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