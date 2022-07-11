У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Каха Гоголь / Telegram / NEWSGEORGIA / УНІАН

У боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь. Про це повідомляє Telegram-канал NEWSGEORGIA.

"В Україні загинув ще один боєць-доброволець з Грузії. Каха Гоголь, ветеран абхазької війни (1992-93 роки – Главред), виїхав в Україну з Поті через два тижні після початку боїв. За попередніми даними, він загинув в Луганській області в результаті авіаудару", - зазначено в повідомленні.

Загинув Гоголь у боях на Луганщині внаслідок ворожого авіаудару. Тепер тіло загиблого воїна збираються перевезти з України на батьківщину. Грузинські кажуть, що посольство проінформовано і "в даний час проводяться відповідні процедури".

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Нагадаємо, раніше білоруське видання Наша Нива повідомляло про те, що шестеро білоруських добровольців ЗСУ з полку імені Кастуся Калиновського загинули під Лисичанськом.

Як виявилося, білоруси опинилися на шляху великої колони російських військ і вступили в бій. Згодом стало відомо, що частина військових загинула, інші потрапили в російський полон.

До того, у боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону" Волат "полку імені Кастуся Калиновського - Білорус Іван Марчук з позивним"Брест".

Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

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