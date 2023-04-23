У боях з російськими окупантами загинув український воїн із Закарпаття Андрій Піда

Андрій Піда віддав життя за те, щоб його рідні місця ніколи не зазнали того горя і розрухи, від яких постраждали області, які були під окупацією РФ.

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Андрій Піда загинув, захищаючи Україну від окупантів / Фото: trubyna.org.ua, УНІАН

У боях за Україну з російськими окупантами загинув захисник із Закарпаття Андрій Піда. Обставини загибелі Героя невідомі.

"Життєрадісний, завжди позитивний Андрій Піда віддав життя за те, щоб його рідні Великоберезнянщина, Ужгородщина, Закарпаття ніколи не зазнали того горя і розрухи, від яких постраждали області, які були під окупацією. Вічна пам'ять Герою!" - повідомляє місцеве видання Трибуна.

Побратим Піди Андрій Дідун зазначив у Facebook, що мав честь служити із загиблим воїном.

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"Я до останнього сподівався, що інформація не підтвердиться. Мав честь, служити з вами! Навіки в строю!" - написав він.

Андрій Піда з побратимами / Фото facebook.com/andriy.didun

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув військовослужбовець зведеного підрозділу з Полтави Юрій Боженко. Він одним з перших став на захист Бахмута.

Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки та добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня Героя провели в останню путь в рідному селі Літин.

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