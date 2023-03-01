У боях за Україну загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу Олег Рисак

У боях за Україну загинув ще один український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак.
Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років, повідомив у Facebook Спортивний комітет України.
Олег Рисак родом із Запоріжжя, він з дитинства займався спортом. У 10 років потрапив до відомого українського тренера Лариси Березенко, яка вигравала чемпіонат світу і з кікбоксингу, і з боксу у складі національної збірної.
Всі свої знання та навички Березенко передавала учням. Понад 10 років вона не просто готувала Олега, а й дбала про нього. Фактично стала для хлопця другою мамою в залі міської ДЮСШ "Майстер Січ".
Рисак вигравав чемпіонати України з кікбоксингу, отримав звання кандидата в майстри спорту. Головні перемоги прийшли до хлопця в 2016 році, коли він став переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO в розділі фул-контакт – найбільш жорсткого різновиду кікбоксингу.
На Кубку світу-2016 в Будапешті Рисак став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг, а його наставниця Лариса Березенко взяла участь у змаганні серед ветеранів і перемогла у вазі до 65 кг - також фул-контакт.
У 2019 Олег вступив до лав Збройних сил України. Рисак воював з російськими окупантами з перших днів повномасштабної війни та загинув на Донецькому напрямку.
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