У боях за Україну загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу Олег Рисак

Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років.

Олег Рисак загинув у день свого народження / Фото УНІАН, facebook.com

У боях за Україну загинув ще один український спортсмен - володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак.

Захисник України загинув 24 жовтня - в день свого народження. Олегу виповнилося всього лише 25 років, повідомив у Facebook Спортивний комітет України.

Олег Рисак родом із Запоріжжя, він з дитинства займався спортом. У 10 років потрапив до відомого українського тренера Лариси Березенко, яка вигравала чемпіонат світу і з кікбоксингу, і з боксу у складі національної збірної.

відео дня

Всі свої знання та навички Березенко передавала учням. Понад 10 років вона не просто готувала Олега, а й дбала про нього. Фактично стала для хлопця другою мамою в залі міської ДЮСШ "Майстер Січ".

Рисак вигравав чемпіонати України з кікбоксингу, отримав звання кандидата в майстри спорту. Головні перемоги прийшли до хлопця в 2016 році, коли він став переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO в розділі фул-контакт – найбільш жорсткого різновиду кікбоксингу.

На Кубку світу-2016 в Будапешті Рисак став чемпіоном у ваговій категорії до 60 кг, а його наставниця Лариса Березенко взяла участь у змаганні серед ветеранів і перемогла у вазі до 65 кг - також фул-контакт.

У 2019 Олег вступив до лав Збройних сил України. Рисак воював з російськими окупантами з перших днів повномасштабної війни та загинув на Донецькому напрямку.

Як повідомляв Главред, лейтенант-прикордонник Федір Темір загинув у березні 2022 року. Він пожертвував своїм життям, щоби зупинити прорив російських окупантів під Волновахою.

Під Бахмутом в Донецькій області загинув відомий український боєць змішаних єдиноборств, володар Кубка світу з ММА Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

Інші новини: