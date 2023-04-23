Воював з першого дня повномасштабної війни: під Бахмутом загинув молодший лейтенант із Вінниці

Друзі характеризують Дениса Бабія, як відданого патріота, надійного друга, люблячого чоловіка і сина.

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Під Бахмутом загинув молодший лейтенант Денис Бабій/ ФК "Нива" Вінниця, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за Україну загинув молодший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Денис "Трейн" Бабій. До війни Денис був активним учасником фанатського руху ультрас вінницької "Ниви".

Як повідомляє ФК "Нива" Вінниця, герой пішов з життя 21 квітня під час виконання бойового завдання на Бахмутського напрямку. Воїн захищав Батьківщину з першого дня повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України.

"З 16 років він – у націоналістичному русі. Воював з першого дня повномасштабної війни. У лавах ТРО "Азов-Київ" він сформував 3-тю роту, на чолі якої обороняв столицю, приймав участь у спробі деблокади Маріуполя та успішно контратакував ворога на Запоріжжі та Донеччині. Мав звання молодшого лейтенанта", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до війни Денис Бабій був активним учасником фанатського руху ультрас вінницької "Ниви". Окрім того, він був одним із лідерів вінницької громадської організації "Центурія", що входить до "Азовського руху". Друзі характеризують Дениса Бабія, як відданого патріота, надійного друга, люблячого чоловіка і сина.

"Зразковий командир, сміливий воїн і вмілий організатор. Вічна пам’ять Герою! Приносимо співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

Окрім того, у важких боях з російськими окупантами загинув 28-річний мешканець Львівщини Пивовар Мар'ян Васильович. Захисник потрапив під артилерійський обстріл біля населеного пункту Новокалинове 19 квітня.

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