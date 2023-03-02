Був єдиним сином: під Бахмутом наступного дня після дня народження загинув захисник України

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" Василь Шаблій загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

Василь Шаблій загинув у боях за Бахмут / Фото facebook.com/ozerna.rada

На війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці.

Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого. Про це йдеться на Facebook-сторінці Озернянської об'єднаної територіальної громади.

Про Василя Шаблія в Нестерівцях розповідають як про справжнього націоналіста. Він дуже любив Україну, колекціонував різні предмети історії. Його серцю був дуже дорогий червоно-чорний прапор.

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"Він виріс там єдиним сином у своїх батьків, був хорошим столяром і з дитинства допомагав своїм рідним. Батько з мамою давно вже померли. Василь жив спочатку один, а потім одружився і переїхав до коханої в Хмельницьку область", – йдеться у повідомленні.

Служив Герой у 10-й окремій гірничо-штурмовій бригаді "Едельвейс". У нього залишилися дружина і дочка.

Василю Шаблію був дуже дорогий червоно-чорний прапор / Фото facebook.com/ozerna.rada

Поховали Василя Шаблія в селі Нестерівці / Фото facebook.com/ozerna.rada

Поховали Василя Шаблія в селі Нестерівці поруч з могилою бійця ЗСУ Богдана Кокайла, який загинув в бою теж в Донецькій області місяць тому.

"Відданий боєць, щирий патріот і просто добра і життєрадісна людина – саме таким Василь назавжди залишиться в нашій пам'яті", – кажуть односельці загиблого.

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