"На черзі 2 небезпечних хвороби": вчений розповів про загрозу після підриву Каховської ГЕС

За словами Михайла Яцюка, риба і залишки біоорганізмів потрапили на заплаву.

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У Херсоні рятують людей після підриву на ГЕС / Колаж Главред, фото УНІАН

Директор Інституту водних проблем та меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцю розповів, що через підрив окупантами дамби Каховської ГЕС з'явився дуже високий ризик поширення інфекційних захворювань.

"Вода, яка зійшла з водосховища - вона наситилася хімічним і токсичним забрудненням, важкими металами. Ці площі з екологічної точки зору забруднені. Рівень забруднення можна буде визначити шляхом лабораторного моніторингу після того, як вода зійде. Є багато засобів для очищення, але потрібно розуміти, що там активна зона бойових дій і є проблеми з доступом. Є ще одна величезна проблема - забруднюються підземні води, споживані місцевим населенням", - розповів Михайло Яцюк.

За його словами, є висока ймовірність того, що урожай на затоплених і підтоплених територіях теж вже забруднений.

Крім цього фахівець звертає увагу на те, що наслідком підриву дамби може бути забруднення Чорного моря, в тому числі - поблизу Одеси.

"З водосховища вже витекло 2,5 мільярда кубічних метрів води, в найближчі дні буде ще витікати. Тобто буде забруднення Чорного моря. Враховуючи напрямок руху, буде забруднюватися Одеське Причорномор'я. Ми це побачимо візуально. Однозначно буде забруднення нафтопродуктами, це означає, що будуть відповідні плями. Але є і група важких металів, токсичних речовин, які візуально побачити неможливо тільки під час лабораторного дослідження", - говорить Михайло Яцюк, пише ТСН.

За словами Михайла Яцюка, риба і залишки біоорганізмів потрапили на заплаву.

"Зараз може початися процес гниття, токсикації. Це вже не первинне, а вторинне забруднення", - уточнює він.

Про ризики виникнення інфекційних хвороб Михайло Яцюк каже, що вони вкрай високі.

"Ризик виникнення інфекційних хвороб дуже високий. Справа в тому, що зараз для цього дуже сприятлива ситуація через температуру повітря, спека. Дуже швидко можуть поширитися холера, ротавіруси, гепатит А все це цілком ймовірно. Перше, що необхідно зробити – забезпечити населення питною водою, якщо громадяни будуть використовувати місцеві джерела води, то ризики зростають в рази", - рекомендує Яцюк.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

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