"Я в шоці": Зеленський без поблажок розніс ООН і Червоний хрест через підрив ГЕС

Президент заявив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України про допомогу.

https://glavred.net/ukraine/ya-v-shoke-zelenskiy-bez-poblazhek-raznes-oon-i-krasnyy-krest-iz-za-podryva-ges-10476319.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський про реакцію ООН через підрив Каховська ГЕС / Колаж Главред, фото, Вікіпедія, Офіс президента, pixabay

Президент України Володимир Зеленський шокований реакцією організації Об'єднаних Націй та Червоного Хреста через підрив Каховської ГЕС.

В інтерв'ю Bild президент заявив, що вони не допомагають у ліквідації наслідків підтоплення Херсонської області через підірвану росіянам ГЕС.

За словами президента, такі організації створювалися саме для допомоги в таких бідах. Однак ні ООН, ні Червоний Хрест поки не допомагають Україні боротися з катастрофою.

"Їх тут немає! Хоча катастрофа сталася стільки годин тому, їх там немає. ООН і Червоний Хрест повинні бути першими там, щоб рятувати життя. Адже саме для цього створювалися ці структури", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити з України про допомогу.

"Ми не отримали відповіді. Я в шоці. А якщо реакція і була, то дуже дипломатична. Те, що зараз відбувається, це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа. Це не допомагає нам у контрнаступі, це не полегшує контрнаступ. Важко сказати, який ефект це матиме. Я не можу детально розповідати про наш контрнаступ", – підкреслив він.

Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Глава компанії заявив, що пік розливу води з Каховського водосховища відбудеться вранці 7 червня, а за 2-4 дні Каховське водосховище зникне. Ситуація на затоплених територіях може стабілізуватися протягом 4-5 діб.

Вранці 7 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на 06:00 затопило вже майже дві тисячі будинків. Водночас міністерство аграрної політики та продовольства України попереджає, що в Херсонській області можливе затоплення близько 10 тисяч га сільгоспземель. Повне знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

В Укргідроенерго вранці 7 червня повідомили, що друга половина Каховської ГЕС йде під воду. Зараз ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку води.

Дивіться відео про те, яку катастрофу створила Росія через підрив Каховської ГЕС:

Читайте також: