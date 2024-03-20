'Війна – це завжди поразка': Папа Римський схиляє Україну до переговорів з РФ

Папа Римський у свої промові заявив, що "ми повинні докладати всіх зусиль, щоб вести переговори про припинення війни".

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Папа Римський знову заговорив про припинення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 31 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

Папа Римський Франциск вчергове закликав до припинення війни в Україні і на Близькому Сході та наполягає на мирних переговорах. Про це йдеться у заяві понтифіка, яку наводить Vatican News.

У своїй промові, яку понтифік виголосив у Ватикані, він згадав "змучені війною народи України та Святої Землі, Палестини та Ізраїлю, які так сильно страждають від жаху війни".

"Ніколи не забуваймо, що війна – це завжди поразка. Ми не можемо рухатися вперед під час війни. Ми повинні докладати всіх зусиль, щоб вести переговори про припинення війни", - заявив Папа.

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Скандальна заява Папи Римського

Нагадаємо, 9 березня Папа Римський Франциск зганьбився заявою про те, що Україні потрібно мати мужність підняти "білий прапор" і розпочати переговори з Росією. Він також пропонував здійснити це через посередництво інших країн, зокрема Туреччини, стверджуючи, що переговори не означають капітуляції.

Незабаром державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін пояснив, що ідея "білого прапора" для України полягає в створенні сприятливих умов для дипломатичного розв'язання війни. Він також заявив, що переговори є проявом сили, а не слабкості

На цю заяву жорстко відреагував президент України. Володимир Зеленський назвав заяву понтифіка "віртуальним посередництвом".

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