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"Ми готові захищати Україну, є чіткий план": в СБУ закликали громадян не піддаватися паніці

14 лютого 2022, 10:26
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В СБУ заявили про "чергову потужну хвилю гібридної війни" в інформаційному просторі. Українці повинні мислити критично, переконані у відомстві.

СБУ
В СБУ закликали українців не піддаватися паніці / УНІАН

Служба безпеки України випустила офіційну заяву на тлі численних публікацій західних ЗМІ про можливе вторгненні Росії найближчими днями.

У спецслужбі заявили, що це "чергова потужна хвиля гібридної війни". Відомство пообіцяло захищати країну і закликало жителів зберігати спокій та мислити критично.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір піддається безпрецедентному впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та спотворенням реального стану речей. Все це в комплексі - ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки в межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій.

"Є чіткий план дій на кожен з них. Разом з керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними органами та органами безпеки ми готові реагувати на ситуацію не лише тоді, коли виникне така необхідність, а і заздалегідь. І вже робимо це", - йдеться у заяві.

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Серед мотивів "інформаційного нагнітання" у відомстві назвали прагнення посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати єдність.

"СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, у поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не тільки фіксує, а й активно їм протидіє. Це відбивається в рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб і недопущенні диверсій та терактів. Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни в посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", - заявили в СБУ.

читайте такожРозголошені плани Росії - це зруйновані плани, 2014 рік не повториться - МіноборониВодночас там нагадали, що стабільність і спокій в Україні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця.

"Всім нам варто зберігати спокій і холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватися даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків", - резюмували в СБУ.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема, і Києва.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

З позицією президента США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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