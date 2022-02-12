"Агресор не візьме жодне місто": Резніков і Залужний запевнили в готовності України оборонятися

Повторення 2014 не буде, запевнили Резніков і Залужний/ Міноборони, Reuters

Українська армія готова дати відсіч ворогу у разі, якщо Росія зважиться напасти. Російським військовим не вдасться взяти жодне з українських міст.

Про це йдеться у спільній заяві головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного і міністра оборони Олексія Резнікова, яку оприлюднили на сайті Міноборони.

Вони наголосили, що зараз ситуація відмінна від тієї, яка була у 2014 році, українська армія стала потужнішою і готова оборонятися. Тоді, на початку війни на Сході України, багато хто психологічно не був готовий чинити опір, зазначив Резніков.

"Зараз ситуація зовсім інша... Кожен, хто бодай один раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений – повторення 2014 не буде, агресору не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто", – наголосив міністр оборони.

Також очільник Міноборони зазначив, що Україна координує свої дії з міжнародними партнерами, і за ситуацією постійно стежать розвідка, армія і дипломати.

Реклама

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україна прораховує різні сценарії розвитку подій і готова до них, хоч і важко наперед спрогнозувати, якими можуть бути дії Росії.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше спецслужби Сполучених Штатів Америки оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну – вони зазначили, що вторгнення може відбутися найближчої середи, 16 лютого. Таку інформацію оприлюднило видання Spiegel з посиланням на дані ЦРУ й американських військових.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Росія може напасти, не чекаючи закінчення Олімпійських ігор – до 20 лютого.

Мер столиці України Віталій Кличко повідомив, що у Києві затвердили план евакуації населення на випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кожному районі міста створено комісії з питань евакуації, а міські служби працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації.

В МЗС України закликали громадян зберігати спокій і наголосили, що армія і дипломатія роблять все, щоб Україна залишалася стійкою і готовою до різних сценаріїв розвитку подій.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про можливе вторгнення 16 лютого. Він зазначив, що зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

Вас також може зацікавити: