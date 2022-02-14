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Посольство США евакуюють з Києва до Львова - ЗМІ

14 лютого 2022, 07:00
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Евакуація дипломатів тривала навіть у неділю, 13 лютого. Повірена у справах США Христина Квін також перебазується до Львова.

посольство США в Києві
У Посольстві США в Києві залишається працювати технічний персонал / Фото УНІАН

Дипломати посольства США, які залишилися в Україні, переїжджають працювати до Львова. Вони повернуться до Києва після того, як дозволить ситуація.

Рішення про переїзд було ухвалено терміново, як відповідь на зміну оцінок безпеки. Про це пише Європейська правда з посиланням на співрозмовника в дипломатичній службі США.

Зазначається, що евакуація дипломатів тривала навіть у неділю, 13 лютого.

"У Львові працюватиме основна команда посольства, керівники відділів тощо", — повідомив співрозмовник.

Повірена у справах США Христина Квін також перебазується до Львова.

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"Це тимчасове рішення, команда посольства повернеться до Києва, щойно це дозволить ситуація безпеки", - розповів представник Держдепу, який спілкувався на умовах анонімності.

У Сполучених Штатах не уточнюють, коли відновиться робота посольства в Києві.

При цьому будівля посольства в Києві "не залишиться покинутою" — там залишається працювати технічний персонал, зокрема для забезпечення безпеки будівель.

Тим часом телеканал CBS з посиланням на джерела повідомив, що адміністрація США планує відкликати всіх американських службовців, що залишилися в Києві, впродовж 24-48 годин.

Зазначимо, 12 лютого посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з країни. Йдеться про співробітників, які не займають критично важливі посади. При цьому основна команда повинна була залишитися в Києві.

Евакуація американських дипломатів і ризик вторгнення Росії

8 лютого видання BuzzFeed повідомило, що у разі вторгнення Росії в Україну посольство США в Києві може переїхати в один із західних регіонів країни.

При цьому в Білому домі не планують масову евакуацію американських громадян з України на випадок російського вторгнення, але рекомендують їм залишити країну.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, зокрема, під час Зимових Олімпійських ігор.

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися найближчої середи, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні — напад може статися до 20 лютого.

Салліван припустив, що, найімовірніше, Росія почне з повітряних бомбардувань і ракетних атак. Він стверджує, що операція Росії проти України може передбачати захоплення низки великих міст, зокрема Києва.

З позицією США не погодився Брюссель і Лондон. Як пише Politico, представник Великої Британії сказав, що у них "інша інтерпретація" розвідданих на 16 лютого і, загалом, в Європі "інша картина" того, що відбувається.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дату можливого вторгнення Росії на територію України 16 лютого, яку раніше назвали західні ЗМІ. За його словами, зараз в інформпросторі забагато згадок про це, але Україна повинна керуватися лише реальною інформацією.

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