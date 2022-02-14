"Слова вирвано з контексту": у МЗС відповіли на заяву Пристайка про відмову від членства в НАТО

У МЗС України прокоментували слова Пристайка про відмову від членства в НАТО / Фото ZN.UA

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, який допустив відмову України від членства НАТО, щоб уникнути повномасштабної війни з РФ.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ці слова вирвано з контексту, передає РБК-Україна.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО для запобігання війни з Росією вирвано з контексту", - заявив Ніколенко.

Разом з тим, в МЗС зазначили, що заради миру і збереження життів громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

"Водночас посол Пристайко справедливо зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна поки не є членом НАТО або іншого Альянсу безпеки. Тому ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу", - додав Ніколенко.

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За його словами, загрози Україні існують тут і зараз, тому пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням.

"При цьому, жодне рішення не може бути ухвалено всупереч Конституції України", - зазначив Ніколенко.

Як повідомляв Главред, посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в в ефірі ВВС Radio 5 допустив відмову від членства України в НАТО, щоби не було війни з РФ.

На запитання, чи розглядає Київ можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО попри те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів: "Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували і підштовхували до цього".

За словами Пристайка, Україна "може проявити гнучкість".

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