"Путін, послабте петлю на шиї України": президент Німеччини звернувся до влади РФ

Франк-Вальтер Штайнмайер / Reuters

Президент Федеральної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до влади Росії і закликав Кремль негайно запустити мирне врегулювання ситуації навколо України. Про це повідомляє портал "Німецька хвиля".

"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир в Європі", — сказав політик, виступаючи після свого переобрання бундестагом.

Населення України має право на життя без страху і погроз, право на самовизначення і суверенітет, підкреслив президент Німеччини. Тим, хто спробує це зруйнувати, Німеччина дасть рішучу відповідь, заявив президент ФРН.

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Можливе вторгнення Росії в Укараїну: