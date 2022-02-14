"Путін, послабте петлю на шиї України": президент Німеччини звернувся до влади РФ

Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент ФРН, виступаючи після свого переобрання Бундестагом, звернувся до президента РФ Путіна щодо українського питання.
Президент Федеральної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр звернувся до влади Росії і закликав Кремль негайно запустити мирне врегулювання ситуації навколо України. Про це повідомляє портал "Німецька хвиля".
"Я звертаюся до президента Путіна. Послабте петлю на шиї України, шукайте разом з нами шлях, який збереже мир в Європі", — сказав політик, виступаючи після свого переобрання бундестагом.
Населення України має право на життя без страху і погроз, право на самовизначення і суверенітет, підкреслив президент Німеччини. Тим, хто спробує це зруйнувати, Німеччина дасть рішучу відповідь, заявив президент ФРН.
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Можливе вторгнення Росії в Укараїну:
- Як повідомляє з посиланням на свої джерела американське агентство Bloomberg, Росія стягнула більш ніж 100 тисяч військових, а також військову техніку до кордону з Україною. Вторгнення може початися вже 16 лютого.
- Те ж саме, за даними британського видання The Guardian, заявив президент США Джо Байден в телефонній розмові з керівництвом Євросоюзу і НАТО.
- Видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використовувати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" і під цим приводом вторгнутися в Україну. Також не виключений варіант, в якому ватажки бойовиків на Донбасі "закличуть Москву втрутитися".
- Група розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що Росія перекидає до України ще одну танкову армію.
Автор: Дмитро Відоменко