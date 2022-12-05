Може спробувати стати церквою-мученицею: експерт пояснив, чому не можна просто заборонити УПЦ МП

Ігор Козловський спрогнозував, з якими труднощами може зіткнутися Україна у разі заборони УПЦ МП / Фото УНІАН, Facebook

Заборона діяльності Московського патріархату на території України може викликати певні труднощі. Потрібно не лише забороняти УПЦ МП, а й вести з нею діалог, а також працювати зі свідомістю людей. Про це заявив релігієзнавець, громадський діяч Ігор Козловський в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, вже є указ президента, який вводить в дію рішення РНБО в правовому полі. Там є певні пункти, які стосуються характеристики Української Православної церкви і можливої заборони її діяльності, якщо буде виявлено її зв'язок з російським центром.

"Україна - правова держава, а це означає, що нам потрібен відповідний закон, і ми не можемо ось так просто взяти і заборонити. Для того, щоб його ухвалити, треба спочатку дати доручення Державній службі з етнополітики і свободи совісті й, відповідно, Кабінету міністрів для підготовки такого закону. Далі провести релігієзнавчу експертизу статуту Української Православної церкви та вирішити питання щодо Києво-Печерської Лаври (запис розмови відбувався до того, як стало відомо про реєстрацію монастиря у складі ПЦУ, — Главред). Тобто в цьому рішенні РНБО є певна послідовність, але є і питання, які вже зараз виникають як у громадянського суспільства, так і у фахівців. Зокрема, про двомісячний термін, упродовж якого потрібно підготувати цей проект закону. Для мирного часу - це цілком нормальний термін, але якщо говорити про рішучі дії, то він викликає певне здивування", - пояснив Козловський.

Він нагадав, що вже є відповідний законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді.

"Він недосконалий, але його, можливо, варто взяти за основу і прискорити цей процес, щоб не складалося враження певного саботажу (...) Закон повинен враховувати норми і українського законодавства, зокрема Конституції, яка гарантує свободу совісті, а також міжнародні закони. Це певна межа, яку ми повинні враховувати", - сказав релігієзнавець.

За словами Козловського, згідно з чинним законодавством України, релігійні організації можуть існувати і без права юридичної особи, тобто перебувати поза реєстрацією. Цей закон може передбачати заборону діяльності на всіх рівнях, як з реєстрацією, так і поза нею, а далі виникає проблема майна.

"У разі державної власності з боку держави заллються договірні відносини, а от у випадку громад, коли ми розуміємо, що люди вкладалися, збирали гроші, будували храми, можуть виникнути проблеми. Те ж і з майном (включаючи рухоме), тому що що з ним робити — це також питання, і все це повинно бути прописано в законі. Тобто є дуже багато складних ситуацій, які будуть виникати", - зазначив він.

Крім того, залишиться свідомість людей, тому УПЦ МП намагатиметься продовжувати свою діяльність та існуватиме нелегально, тобто в підпіллі, як це було за часів СРСР.

"Крім того, заборону діяльності також можна вважати меседжем до самої УПЦ МП, яка протягом тривалого часу не могла до кінця вирішити, чи є вона церквою українського народу (...) Ми не почули з вуст керівників цієї церкви прямого засудження колаборації, яка зафіксована серед єпископату, священиків і мирян. Це ще одна проблема, тому що немає оцінки. Немає і діалогу з Православною Церквою України (ПЦУ), зі Вселенським Патріархатом УПЦ МП продовжують ту ж політику, яка є в Москві. Тобто була велика кількість питань, які ця церква повинна була вирішити, і ось тепер терпець увірвався", - сказав Козловський.

Експерт вважає, що УПЦ МП може заявити про переслідування церкви, порушення прав і свобод.

"Так УПЦ МП може спробувати стати церквою-мученицею, і налаштовувати своїх віруючих на те, що вони є справжньою, істинною Церквою, тому що їх женуть за Христа. А це - якраз Євангельська істина. Зрозуміло, що їх не за ім'я Христа заборонятимуть, але оскільки свідомість людей окупована, вона реагуватиме на сигнали в проповідях і виступах своїх провідників, священиків і вірити їм",- додав релігієзнавець.

Козловський зазначив, що підтримка людей буде давати і УПЦ МП додаткові сили для того, щоб вони виглядали справжньою церквою.

"Це небезпечний шлях, особливо під час війни, тому держава повинна не тлише ухвалювати такі закони, а й наполегливо продовжувати діалог з цією церквою на різних рівнях. Тобто не просто забороняти, а конструктивно знаходити шляхи виходу з цієї ситуації. Не заганяти їх у кут, а давати їм шанс знайти в собі сили змінити свою канонічну і політичну орієнтацію", - резюмував експерт.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського Патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Раніше Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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