Релігієзнавець розповів, як надовго може розтягнутися в Україні заборона УПЦ МП / Колаж фото УНІАН

А як надовго в часі може розтягнутися цей процес заборони? Процес остаточної заборони в Україні УПЦ МП займе певний час - тому що його потрібно здійснювати виключно за законом. Про це в інтерв'ю Главреду розповів відомий релігієзнавець і громадський діяч Ігор Козловський.

"Закону про перейменування релігійних організацій, які мають свій центр у країні-агресорі, вже чотири роки — і нічого, він не працює. Тут потрібно розуміти, що дуже часто у нас є "сплячі" закони. Наприклад, закон про заборону розпалювання ворожнечі на підставі релігійних вірувань (мова йде про закон "Про свободу совісті та релігійні організації", який був частково визнаний неконституційним - Главред), хоча вона присутня в риториці Московського патріархату, коли там кажуть, що ПЦУ "не канонічні", "сектанти" і т. Це - мова ворожнечі, яка, згідно з чинним законодавством вимагає і кримінального переслідування. Але ж це роками не вводили в дію - якби було кілька прикладів, питання можна було б вирішувати далі. Як написано в Новому Завіті - якщо не працює мова любові, то працює закон. Вони хочуть, щоб все було за законом, так і буде", − сказав він.

Як каже Козловський, адвокати, яких наймуть ієрархи УПЦ МП, цілком можуть подавати позови до міжнародних судів з цього приводу.

"35 стаття Конституції - про свободу совісті, згідно з якою кожна людина має право вільно сповідувати будь-яку віру і вільно її поширювати. Юристи на їхньому боці можуть сказати, що УПЦ МП, мовляв, забороняють вільно сповідувати віру і задовольняти свої релігійні потреби. І якщо пройдуть всі суди в Україні, вони можуть подати до міжнародних судів, де західні та українські правозахисники можуть подати голос. З точки зору іміджу України, це — важлива складова як для країни, яка йде в ЄС і є правовою державою. Ми тут йдемо по тонкій межі", - сказав він.

Ситуація із забороною УПЦ МП в Україні

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "руського міра" відкрито кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецького-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Пізніше, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

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