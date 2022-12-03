"Заклали один з наріжних каменів": Епіфаній оцінив передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ

Епіфаній оцінив передачу Києво-Печерській Лаврі ПЦУ / Колаж фото УНІАН

Розвиток української помісної церкви - тривалий і складний процес, що вимагає мудрості, виваженості і терпіння. Такий текст на своїй сторінці в соцмережі Facebook висловився митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів в міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви в нашу національну святиню – Печерську лавру. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань дійсно потребують відповідей і рішень", — зазначив він.

Як стверджує митрополит, мирянам ПЦУ нітрохи не варто применшувати значення інциденту − Українська Лавра дійсно придбала суб'єктність, хоча "поки вона – як новонароджене немовля".

"У тому, як поступово зростає усвідомлення важливості духовної безпеки, я бачу руку Божу. І хоча вороги України сьогодні намагаються спровокувати обурення, але, як і досі, вони не увінчаються успіхом. Мирно, спокійно, впевнено, ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою - за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів і за добро для України. [ ... ] Тому будемо зберігати спокій і працювати далі. Бо з нами — правда, з нами Бог, а це означає, що добра справа, в якій сьогодні зроблено вагомий крок, неодмінно завершиться духовною перемогою для церкви і України", - додав він.

Заборона УПЦ МП

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету Міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

Раніше Главред повідомляв, що Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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