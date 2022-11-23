Мільйони готівкою, громадяни РФ та проросійська література: що знайшли у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки провела обшуки у понад 350 церковних спорудах Києво-Печерської Лаври та перевірила 850 осіб / СБУ

Під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

Як повідомляє пресслужба СБУ, спецслужба провела обшуки у понад 350 церковних спорудах та перевірила 850 осіб у Києві та Рівненській області. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування з використанням, в тому числі, поліграфа. Серед них виявили громадян України, РФ та інших держав, які перебували на території Лаври.

Під час перевірки документів деякі з них надали паспорти та військові квитки СРСР. У інших не було оригіналів документів, а тільки копії паспортів громадян України з ознаками можливої підробки або пошкодження.

Крім того, на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. В СБУ вважають, що особа може бути причетна до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства Антван.

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі / СБУ

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі / СБУ

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі / СБУ

Вказується, що громадянин – довірена особа російської компанії "ANTVAN GROUP", російського громадянина Орлова А.В. Сам Орлов володів в Україні земельними ділянками та ресторанами. Майно заарештовано в рамках кримінального провадження.

Також під час заходу з обшуку СБУ виявила проросійську літературу, яку використовують при навчанні в семінарії та школах парафії. В тому числі, і з метою пропаганди "русского міра".

Знайшли гроші на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів і декілька тисяч російських рублів.

Обшуки в Києво-Печерській Лаврі

Співробітники Служби безпеки 22 листопада разом з поліцією і Нацгвардією почали обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

В СБУ заявили, що це пов'язано з протидією підривній діяльності спецслужб РФ на території України. У відомстві стверджують, що не хочуть, щоб Лавру використовували як осередок "русского міра".

Раніше, 12 листопада, священик Православної церкви України (ПЦУ) Михайло Омелян заявив, що в одному з храмів Києво-Печерської Лаври співали пісню, яка прославляє країну-агресора Росію. Зокрема, у пісні звучали слова "Дзвін пливе, пливе над Росією, пробуджується Матінка – Русь".

У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" відкрито кримінальне провадження.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло визнав, що пісню "Дзвін пливе, пливе над Росією" співали в одному з храмів. Однак він сказав, що пісня не є богослужбовим співом. За словами Павла, на літургії моляться за Україну, українські війська і поминають тільки предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія. Також Павло заявив, що Отцю Захарії, який допустив співи, заборонили служити літургії. Духовний собор Лаври повинен розібрати цю ситуацію.

Інші новини: