Митрополит УПЦ МП, секретаря якого знайшли з хлопцем з хору, втік з України до Молдови

Митрополит Мелетій поїхав до Молдови / Коллаж: скриншот, СБУ

Митрополит Чернівецької єпархії УПЦ МП Мелетій, у якого під час обшуків співробітники СБУ знайшли документи про російське громадянство, поїхав до Молдови.

Одне з молдавських єпископств опублікувало у Facebook кадри літургії, яку 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського звершив Мелетій разом з місцевим архієреєм Петру.

Повідомляється, що Мелетія супроводжували служителі Чернівецької єпархії.

Зазначається також, що архієпископ Петру вже багато років має духовну дружбу з митрополитом Мелетієм, для чого був запрошений взяти участь в урочистому богослужінні, присвяченому святкуванню 55-річчя життя і 35 років служіння архієпископа Петру.

Як повідомляв Главред, 25 травня Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ (МП).

В результаті слідчих дій були виявлені документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Була виявлена агітаційна російська література, а також документи окупантів, які раніше брали участь у бойових діях проти ЗСУ.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" про "особливості" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією про суспільно-політичну обстановку в Україні та ситуацію на фронті. Зокрема, вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію рф в Україні, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.

Крім того, секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП під час обшуку застали в ліжку з хлопцем з церковного хору.

Заборона УПЦ МП в Україні

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української Православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціював перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

2 грудня заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря заявив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

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