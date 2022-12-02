Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу / УНІАН

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Про це повідомив заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратій Зоря у Facebook.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Зоря, рішення про створення у складі ПЦУ релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" було ухвалено під час засідання Священного Синоду ще у травні 2022 року. Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

"Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу", - уточнив Євстратій Зоря.

Окрім того, РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя), який відомий під прізвиськом "Паша Мерседес". Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський. Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

Раніше Главред повідомляв, що Служба безпеки України під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ. У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

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