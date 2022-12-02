РНБО просить заборонити роботу УПЦ МП і перевірити, чи легально попи перебувають у Києво-Печерській лаврі

Зеленський анонсував реформу Державної служби з етнополітики та свободи совісті / Фото УНІАН, скріншот

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 грудня.

"Сьогодні (1 грудня, - ред.) відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором", - сказав глава держави.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про неможливість діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики і свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і при необхідності вжити передбачених законом заходів.

Також доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

До всіх, хто пов'язаний з підривною діяльністю російських спецслужб у релігійному середовищі України, пропонується застосувати персональні санкції. Прізвища обіцяють оприлюднити незабаром.

Також Зеленський анонсував реформу Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права і законні інтереси українців і держави", – сказав президент.

Володимир Зеленський / скріншот

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Черннівецько-Буклвинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Як повідомляв Главред, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

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