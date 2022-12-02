УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РНБО просить заборонити роботу УПЦ МП і перевірити, чи легально попи перебувають у Києво-Печерській лаврі

2 грудня 2022, 06:43

РНБО доручила уряду внести до ВР законопроект про неможливість діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в РФ релігійних організацій.

РНБО просить заборонити роботу УПЦ МП і перевірити, чи легально попи перебувають у Києво-Печерській лаврі
Зеленський анонсував реформу Державної служби з етнополітики та свободи совісті / Фото УНІАН, скріншот

Рада національної безпеки і оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 грудня.

"Сьогодні (1 грудня, - ред.) відбулося засідання РНБО. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором", - сказав глава держави.

РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект про неможливість діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій.

Державній службі з етнополітики і свободи совісті доручено забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і при необхідності вжити передбачених законом заходів.

Також доручено забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

До всіх, хто пов'язаний з підривною діяльністю російських спецслужб у релігійному середовищі України, пропонується застосувати персональні санкції. Прізвища обіцяють оприлюднити незабаром.

Також Зеленський анонсував реформу Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

"Відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права і законні інтереси українців і держави", – сказав президент.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / скріншот

Нагадаємо, під час обшуків у Києво-Печерській Лаврі та інших приміщеннях Української Православної церкви (офіційно в УПЦ заявляють, що відмовилися від РПЦ і Московського патріархату) під час обшуків Служба безпеки України знайшла мільйони готівки, проросійську літературу і сумнівних громадян РФ.

У пресслужбі СБУ 15 листопада заявили, що за фактом прославлення в Лаврі "русского міра" порушено кримінальне провадження.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Черннівецько-Буклвинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій, крім усього іншого, правоохоронці виявили документи, що підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Як повідомляв Главред, 29 листопада депутати Львівської облради вирішили заборонити роботу об'єктів колишньої УПЦ (Московського патріархату) на території регіону.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський УПЦ МП новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:00

День банківського працівника 2022: сердечні вітання, милі листівки

06:43

РНБО просить заборонити роботу УПЦ МП і перевірити, чи легально попи перебувають у Києво-Печерській лавріВідео

06:17

Недоімперія вичерпала ресурси для перелому у війніПогляд

05:00

Складний характер і буйний норов: 5 імен чоловіків, яких вважають найжорстокішими

03:20

Рулет на Новий рік 2023 з 1 секретним інгредієнтом: рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

Реклама
02:53

Ксенія Мішина виконала звабливий танець в одній спідній білизніВідео

02:20

"Буває раз у 84 роки": астролог назвав дату рідкісного явища, після якого війна в Україні зійде нанівецьВідео

01:33

Остання повня року 8 грудня 2022: що обіцяє всім знакам зодіаку Холодний МісяцьВідео

00:51

Прикмети на 2 грудня: які 2 речі не можна робити в цей день, щоб не накликати бідуВідео

01 грудня, четвер
23:50

"Буча скрізь": у Зеленського розкрили моторошні плани РФ щодо окупації України

23:23

"Русский мир - це не тільки Росія": патріарх Кирило похвалив окупантів за вбивства українцівВідео

23:18

Європа повинна буде повернутись до довоєнного "мирного порядку" з РФ - ШольцВідео

23:18

Дружина Остапчука відверто відповіла на каверзне запитання про стосунки з колишніми

23:15

Грошова удача і везіння: астролог назвав 4 знаки зодіаку, яким неймовірно пощастить у грудніВідео

22:43

Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним, але є умова

22:12

У Зеленського озвучили втрати України у війні з РосієюВідео

22:04

Небо буде під захистом: Швеція виділяє "зимовий пакет" допомоги для України

21:58

"Ми вже недалеко від Кремінної": ЗСУ серйозно просунулися вперед на Луганщині - ГайдайВідео

21:23

Їхав по молоко: окупанти безжально вбили 15-річного хлопчика на Сумщині

21:13

Окупанти тікають із Запоріжжя: РФ "евакуює" частину підрозділів та колаборантів - ГенштабВідео

Реклама
20:58

Росія хоче оточити одне місто України: Арестович розкрив план КремляВідео

20:34

У мережі з'явився тизер скандального серіалу про принца Гаррі і Меган МарклВідео

20:32

Бабкін розповів, чи співатиме свої російськомовні хітиВідео

20:13

Група винищувачів МіГ-31 полетіла назад в РФ: можна видихнути?

20:10

Прикмети на 3 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб всю зиму гроші лилися рікоюВідео

19:58

"Я повинен співпрацювати з лідерами": Макрон збирається поговорити з ПутінимВідео

19:57

У квартирах буде "мороз": киянам можуть відключити опалення до весниВідео

19:34

РФ бомбить Україну з 40 аеродромів: у ЗСУ розповіли, коли припиняться обстрілиВідео

19:34

Обличчя Саші Грей використали для росспропаганди - акторка фільмів для дорослих відреагувала

19:24

Лавров вперше зізнався, чому Росія "пішла війною" на УкраїнуВідео

19:20

Дайте ще більше "люлей" другій армії світуПогляд

18:59

Люди 2022 року за версією журналу People - серед переможців номінації опинилася українка

18:49

"Хіба не можна повернутися за стіл?": Макрон дорікнув Україні через відсутність переговорів з РФВідео

18:45

Тріскучі морози та сильні опади: 3 області України атакує штормВідео

18:28

Військовий оглядач пояснив, чому паузи між ракетними ударами РФ по Україні зростатимутьВідео

17:53

Всі романтичні пригоди не раніше 10-го числа: любовний гороскоп від Влада Росса на груденьВідео

17:53

200 метрів під землею: стало відомо, де саме розташовані бункери ПутінаВідео

17:51

Кожному потрібно зробити запас продуктів, води і теплих речей: Кличко попередив киянВідео

17:25

Зірка "Людини-павука" Том Холланд потайки заручився з колегою ЗендайєюВідео

17:24

Пригожин - "опущений": "кримінальні авторитети" можуть зірвати мобілізацію в РФ - СнєгирьовВідео

Реклама
16:55

Вкрадений росіянами Єнот Анатолій жорстко гризанув за пальці колаборанта СальдоВідео

16:43

Будуть білі, як сніг: 3 ефективні способи, як відіпрати подушки від жовтих плям

16:40

"Знаю, кого чекаємо і це до сліз": Тарабарова поділилася новиною про вагітність

16:25

"Ніякого новорічного перемир'я не буде": астролог про те, що станеться на фронті в грудніВідео

16:18

"Винними будемо всі": Скабєєва закотила істерику, злякавшись перемоги УкраїниВідео

16:16

В Favbet заявили, що підтримують курс держави на легалізацію криптовалют реклама

15:46

Потап Підігрів чутки про розлучення з КаменськихВідео

15:44

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: скільки дітей мандрівнику передбачили карпатські мольфарки

15:40

В Україні вдарять морози: синоптик назвав терміни і найнижчі температуриВідео

15:17

"Багато поранених": в Офісі президента озвучили справжні втрати України у війніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти