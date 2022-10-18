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Чи може Україна збивати всі іранські дрони-камікадзе - відповідь військового експерта

18 жовтня 2022, 07:14

Якщо врахувати те, що в Ірані не може бути конвеєрного виробництва безпілотників, то можна сподіватися, що вони скоро закінчаться і таких частих атак не буде.

Петро Черник, Іранський дрон
Петро Черник розповів, чи можна збивати всі дрони, які атакують Україну / Фото скріншот, Telegram

Росія посилила атаки на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе "Шахед-136". Хоча більшу їхню частину в небі знищують сили ППО, але і руйнування, і жертви в Україні все одно є. Військовий експерт Петро Черник пояснив, чи вийде збивати абсолютно всі безпілотники ворога.

"Україна не може збивати всі іранські дрони. Не буде 100%. Так не буває. Це дуже небезпечна риторика. Навіть "залізний купол" не здатний перехопити ракети, які випускають палестинці. І якщо ми піднімемо самі для себе планку, мовляв, завтра ми зможемо збивати всі безпілотники, а потім будуть прильоти, то цього не станеться. Жодна ППО світу на 100% не може захистити, тому що противник також вчиться", - пояснив Черник в інтерв'ю ТСН.

Експерт додав: для того, щоб збити дрони, потрібна потужна артилерія і потрібно вчитися правильно визначати їхні координати.

Черник закликав не фотографувати безпілотники, особливо з номерами.

"Тому що тоді ворог зрозуміє, який з них долетів, а який - ні. І буде вчитися на своїх помилках", – сказав він.

Експерт додав, що 90% БПЛА Україна навчилася збивати. Якщо врахувати те, що в Ірані не може бути конвеєрного виробництва безпілотників, то можна сподіватися, що вони скоро закінчаться і таких частих атак не буде.

"Іран сам перебуває під великими санкціями. І нагадаю, що практично все їхнє озброєння, все ті ж "Шахеди" – є або клони, або продовження лінійки, в першу чергу, китайських розробок. Чи може Іран поставити таке озброєння на великий конвеєр, на мій погляд, ні. Так, "Шахеди" досить чутливі для нас, але 90% з них ми навчилися збивати. І я думаю, що це кілька сотень, може, 500-600, ну, до 700 машин, не більше", – зазначив експерт.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві пролунали вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь, а Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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