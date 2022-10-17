Згоріли в обіймах: з'явилися страшні подробиці вбивства вагітної дівчини з чоловіком у Києві

Іранський дрон вбив віку з чоловіком/ скріншот, ДСНС

Увечері, 17 жовтня, з'явилися подробиці про подружжя, які загинули через вибух в житловому будинку Києва.

Як повідомляє ТСН, на початку року молодому подружжю виповнилося 34 роки. Дівчина була на 6 місяці вагітності.

Як з'ясувалося, подружжя кілька років тому приїхало до Києва з Рівненської області. Чоловік працював в IT-сфері, а його дружина мала педагогічну освіту, але працювала в маркеті однієї з великих мереж. Обидва були уродженцями одного з районів Рівненської області.

"Це були дуже позитивні молоді люди. Наприклад, дівчина в школі вчилася завжди на відмінно, потім отримала педагогічну освіту. Вони ходили в одну школу, але зустрічатися почали років через 2 після її закінчення. Розписалася вона з чоловіком, наскільки я знаю, не так і давно, близько двох років тому. Дитина, яка повинна була народитися - це їх перша дитина. Дуже важко розуміти, що всі вони загинули. Шок. Чоловік - теж дуже позитивний, врівноважений, привітний. У житті вони домагалися всього самі", - розповіла мешканка села, де проживають батьки загиблої дівчини.

Джерела в поліції Києва повідомили, що тіла подружжя в результаті російської атаки на житловий будинок дуже сильно обгоріли.

Пізніше відома мережа магазинів опублікувала подробиці вбивства молодої дівчини.

"Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, наше сомельє, неймовірно хорошу і чуйну людину, частину нашої сім'ї. Шість років тому Віка стала сомельє магазину goodwine на Мечнікова. Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не було складних завдань, викликів. Вона любила вино і свою роботу", - пишуть у соцмережі.

Її тіло знайшли в обіймах з коханим чоловіком Богданом і котом в будинку, куди прилетів російський дрон.

"Вони чекали дитину. Ми шалено любили віку. Впевнені, любили і ви. Складно підібрати потрібні слова. Але скажемо фразу Вікі, яку вона постійно повторювала: "Треба менше жаліти себе". Такою сильною ми запам'ятаємо її. Назавжди", - написали в Мережі.

Через російський обстріл 16 сімей втратили свої квартири, зруйнований будинок не підлягає відновленню.

Атака Києва дронами з Ірану

Вранці, 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинули три людини. Рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. Окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. А Україну - перемога.

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними і ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Сполучені Штати завжди будуть підтримувати незламний український народ.

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