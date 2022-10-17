Медведєв злякався, що Ізраїль поставить зброю Україні: вибухнув "погрозою" і образами

Ізраїль наразі не обіцяв Україні зброї, але Медведєв вже злякався і "погрожує" / Колаж УНІАН

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв побоюється можливих постачань Ізраїлем зброї Україні і погрожує "погіршенням відносин" Москви і Єрусалима. При цьому він в черговий раз вибухнув докором і істерикою на адресу української та ізраїльської держав.

У своєму Telegram-каналі він заявив про те, що можливе рішення Ізраїлю про постачання зброї Україні, мовляв, "необачний крок". Така ситуація нібито зруйнує "відносини" Москви і Єрусалима.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - сказав Медведєв.

Також він образливо обізвав українців "нацистами" і сказав, що Ізраїль, у разі військової допомоги, мовляв, може вважати Бандеру і Шухевича своїми героями.

"Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю впору оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями...", - підкреслив кремлівський посіпака.

Скандальні заяви Медведєва

Наприкінці серпня заступник голови Радбезу РФ Медведєв опублікував чергову порцію пропаганди. Зокрема, він нафантазував сценарій нібито "досягнення військових цілей" Москви у війні проти Києва. Також він вигадав і варіант з, мовляв,"військовим переворотом" в українській столиці, який нібито завершиться"визнанням підсумків спецоперації".

Медведєв агітував і за проведення фейкових "референдумів" Росії на захоплених районах Донецької та Луганської областей України. Тоді він казав, що після анексії Донбасу, Москва, мовляв, вважатиме військові дії в ОРДЛО "посяганням на свої території".

Також Медведєв лякав світ ядерними погрозами. Він говорив, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви.

Також він сказав, що Кремль, мовляв, докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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