УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Медведєв злякався, що Ізраїль поставить зброю Україні: вибухнув "погрозою" і образами

17 жовтня 2022, 18:49

Медведєв заявив, що Ізраїлю, мовляв, "час оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями".

Медведєв, Ізраїль, Україна
Ізраїль наразі не обіцяв Україні зброї, але Медведєв вже злякався і "погрожує" / Колаж УНІАН

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв побоюється можливих постачань Ізраїлем зброї Україні і погрожує "погіршенням відносин" Москви і Єрусалима. При цьому він в черговий раз вибухнув докором і істерикою на адресу української та ізраїльської держав.

У своєму Telegram-каналі він заявив про те, що можливе рішення Ізраїлю про постачання зброї Україні, мовляв, "необачний крок". Така ситуація нібито зруйнує "відносини" Москви і Єрусалима.

"Ізраїль начебто зібрався постачати зброю київському режиму. Дуже необачний крок. Він зруйнує всі міждержавні відносини між нашими країнами", - сказав Медведєв.

Також він образливо обізвав українців "нацистами" і сказав, що Ізраїль, у разі військової допомоги, мовляв, може вважати Бандеру і Шухевича своїми героями.

"Якщо їм постачати зброю, тоді Ізраїлю впору оголосити Бандеру і Шухевича своїми героями...", - підкреслив кремлівський посіпака.

Скандальні заяви Медведєва

Наприкінці серпня заступник голови Радбезу РФ Медведєв опублікував чергову порцію пропаганди. Зокрема, він нафантазував сценарій нібито "досягнення військових цілей" Москви у війні проти Києва. Також він вигадав і варіант з, мовляв,"військовим переворотом" в українській столиці, який нібито завершиться"визнанням підсумків спецоперації".

Медведєв агітував і за проведення фейкових "референдумів" Росії на захоплених районах Донецької та Луганської областей України. Тоді він казав, що після анексії Донбасу, Москва, мовляв, вважатиме військові дії в ОРДЛО "посяганням на свої території".

Також Медведєв лякав світ ядерними погрозами. Він говорив, що Росія, мовляв, може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви.

Також він сказав, що Кремль, мовляв, докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

Дивіться відео ТСН - якою зброєю Росія атакує Україну

Інші новини:

Ізраїль Дмитро Медведєв війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 19 жовтня: як за допомогою хліба залучити гроші та здоров'я на весь рік

20:00

"SpaceX скоро стане SpaceZ": у Зеленського відреагували на заяви Маска про ядерну загрозу РФ

19:47

В СБУ назвали два сценарії завершення війни та спрогнозували терміниВідео

19:40

У Байдена оцінили загрозу для України через ядерні навчання в РосіїВідео

19:23

Ні слова правди: 3 жінки по зодіаку, словами яких вірити не вартоВідео

Реклама
19:20

Чим "шахеди" паскудні і в чому їхній недолікПогляд

19:17

Змучені, але щасливі: в Україну повернулися 108 жінок, яких тримали в полоні росіяниВідео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 жовтня 2022: Терезам - інтриги, Скорпіонам - випробування, Водоліям - везінняВідео

18:57

У Пугачової знайшли квартиру за 300 мільйонів по сусідству з Кіркоровим: як виглядає будинок

18:56

Як дізнатися, хто твій янгол-охоронець: ім'я, вік, стать і характер небесного захисника

18:49

У Краснодарському краї військовий літак РФ з бомбами впав прямо на житлові будинкиВідео

18:49

Медведєв злякався, що Ізраїль поставить зброю Україні: вибухнув "погрозою" і образамиВідео

18:31

Маск видав дивний прогноз щодо ядерного удару РФ по Україні та приплів КримВідео

18:30

В Україні рекордно подорожчав хліб: ціни на головний продукт зашкалюютьВідео

18:28

Потужний захист: у 3 знаків зодіаку найсильніший ангел-охоронецьВідео

18:27

Лавровий лист для сяючого красою та силою волосся: 11 домашніх рецептів на всі випадки життя

18:20

"Ми з сусідами намагалися його збити": Могилевська зняла дрона-камікадзе над своїм будинком

18:19

Генерал Романенко розповів, чи звільнять Херсон до кінця тижня

17:58

РФ може завдати ядерного удару по Україні: тривожний сценарій розвідки ФРНВідео

17:46

Яблучні відходи - це не сміття: як з користю застосувати шкірку і серцевину фруктів

Реклама
17:38

Як видалити суперклей з одягу: 7 способів від свіжих і засохлих плям

17:31

"Великий бум" у Москві: в Україні розповіли про підготовку далекобійної "бавовни"Відео

17:28

Постачання сучасного ППО Україні: у Байдена врахують використання РФ іранських дронів Shahed-136Відео

17:21

Під покровом удачі: 3 знаки зодіаку - везунчики листопада

17:10

Їдуть цілі ешелони: Росія перекидає до Білорусі танки, гармати та бронетранспортери

17:06

У Зеленського жорстко наїхали на Іран і звинуватили у вбивствах українцівВідео

17:03

Важка дорога і всюди обман: 5 жіночих імен, власниці яких обожнюють брехати

16:55

Російський патріотичний співак заспівав нову пісню, де зазиває на мобілізацію

16:52

"Мужика викрали": у РФ мобілізували "чмобіка", на якому трималося село МогильнеВідео

16:44

Поки не в полоні: з'ясувалося, чим займається "мобілізований" ГіркінВідео

16:23

Україну атакує різке похолодання: синоптики назвали дату морозуВідео

16:13

Україна може отримати в оренду сучасне військове озброєння - WeltВідео

16:04

На популярного російського актора склали протокол за критику війни

15:59

"Вікна задеренчали": у Криму прогриміли потужні вибухиВідео

15:55

Резніков анонсував "сюрпризи" для росіян: Україна очікує на отримання нових найменувань РСЗВ

15:44

Вважає батьком українця: як зараз живе єдиний син Баскова

15:38

У Херсонській області ЗСУ ліквідували російського десантника-"ветерана": раніше воював у ЧечніВідео

15:31

У поліції показали, як у Києві збили іранський дрон зі стрілецької зброїВідео

15:19

Помолоділа Пугачова в компанії Макаревича зустріла світло в кінці тунелю на концерті ГребенщиковаВідео

15:12

ЗСУ ліквідували командира спецзагону "Русь": загону вже не існуєВідео

Реклама
15:12

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

14:48

Favbet сплатив до держбюджету чергові 23,4 млн грн за ліцензію на проведення азартних ігор

14:46

Страви стануть неймовірно смачними: названо найкориснішу олію для смаження - рецептВідео

14:46

"Гарантований програш": Фесенко розповів, які країни готові воювати за Путіна

14:43

Молода дружина Сергія Тігіпка блиснула на вулиці принадами в міні-вишиванці

14:35

Чекали на дитину: внаслідок ранкової атаки росіян загинуло молоде подружжя киян

14:31

Будуть лупити на відстані 1000 км: на озброєнні України з'являться потужні боєприпасиВідео

14:14

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 жовтня: Овнам - розчарування у коханні, Левам - несподівані зміниВідео

14:00

Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною донькою

14:00

Росія влаштує ядерний Армагеддон, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим – ФесенкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти