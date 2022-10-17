"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

У Зеленського відреагували на атаку дронами Києва / Колаж фото Офіс президента, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін продовжує тероризувати українців. 17 жовтня російські окупанти вдарили по столиці. Вони атакували місто іранськими "шахідами". Такі дії РФ схожі на агонію. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він закликав світ надати Україні більше систем протиповітряної оборони та зробити це слід якомога швидше.

"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав Андрій Єрмак.

Єрмак закликав надати Україні більше ППО / скріншот

Удар по Києву 17 жовтня

Зранку 17 жовтня у Києві прогримів вибух. Росія застосувала іранські дрони Shahed. Після удару над містом піднявся чорний дим.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив "приліт". Це сталося у Шевченківському районі міста.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що один з вибухів був у районі залізничного вокзалу Києва.

Згодом стало відомо, що у нежитловому приміщенні розпочалась пожежа.

Інші новини: