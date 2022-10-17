УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

17 жовтня 2022, 08:08

Андрій Єрмак закликав надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Ермак, взрыв в Киеве
У Зеленського відреагували на атаку дронами Києва / Колаж фото Офіс президента, Telegram

Російський диктатор Володимир Путін продовжує тероризувати українців. 17 жовтня російські окупанти вдарили по столиці. Вони атакували місто іранськими "шахідами". Такі дії РФ схожі на агонію. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він закликав світ надати Україні більше систем протиповітряної оборони та зробити це слід якомога швидше.

"Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде", - написав Андрій Єрмак.

пост Ермака, взрыв в Киеве
Єрмак закликав надати Україні більше ППО / скріншот

Удар по Києву 17 жовтня

Зранку 17 жовтня у Києві прогримів вибух. Росія застосувала іранські дрони Shahed. Після удару над містом піднявся чорний дим.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив "приліт". Це сталося у Шевченківському районі міста.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що один з вибухів був у районі залізничного вокзалу Києва.

Згодом стало відомо, що у нежитловому приміщенні розпочалась пожежа.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні дрони Андрій Єрмак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:54

Армія України завдала ударів по військам РФ на Запоріжчині: виведено з ладу 150 окупантів

09:49

Українські захисники "задвухсотили" російського сержанта з Липецька з підставним прізвищемВідео

09:31

Жіночий гороскоп на тиждень 17-23 жовтня: Ракам - виграш, Дівам - неприємності, Водоліям - сваркаВідео

09:24

ЗСУ одним потужним ударом знищили російський ЗРК Тор за $60 млнВідео

09:12

Маріуполь, Енергодар і Крим: в ISW назвали стратегічні точки, які ЗСУ повинні звільнитиВідео

Реклама
09:00

Ціни кусаються дедалі болючіше: що з цінами на харчі в Україні і які прогнози

08:32

Повторна атака Києва дронами: у столиці прогриміли два вибухи

08:26

Це лише перший акт третьої світової війниПогляд

08:18

Гороскоп на сьогодні 17 жовтня 2022: Ракам - сварки, Левам - проблеми, Стрільцям - великі зміниВідео

08:08

"Такі дії схожі на агонію": у Зеленського відреагували на удар по Києву

08:07

"Штати і Захід будуть відповідати асиметрично": експерт пояснив, чому РФ погрожує ядерною зброєю

07:57

Автоматна черга в спину дитині: на Херсонщині окупанти вбили хлопчика, який ніс гуманітаркуВідео

06:58

Київ атакований дронами-камікадзе: є прильоти, над містом - дим

06:42

Понад $ 4 млн перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили під Бахмутом найдорожчий танк військ РФВідео

06:13

Ізраїль відмовчується з приводу Ірану, а даремноПогляд

06:00

Росія почне ядерний Армагеддон, якщо ЗСУ почнуть звільняти Крим – ФесенкоВідео

03:20

Шалені кекси за 5 хвилин: неперевершений рецепт, від якого неможливо відмовитисяВідео

03:10

Проблеми будуть не лише із забезпеченням солдатів: експерт розповів про труднощі окупантівВідео

02:32

Кайя Гербер вийшла на подіум у прозорому вбранні без білизни

02:02

Неповороткі бюрократи: військовий експерт пояснив, чому путіністи гальмують мобілізаціюВідео

Реклама
01:30

Україна задубіє до -5°: українцям дали "крижаний" прогноз і назвали датиВідео

00:51

Прикмети на 17 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік був достаток в будинкуВідео

00:38

Старшу доньку Олени Кравець застукали в компанії загадкового хлопця

16 жовтня, неділя
23:52

Зима увірветься раніше: синоптики оновили прогноз на листопадВідео

23:23

Світло можуть відключати: Зеленський звернувся з проханням до українцівВідео

23:11

"Дуже важкі бої": Зеленський назвав найгарячіші точки на фронтіВідео

22:53

Український військовий збив з "Ігли" чотири ракети окупантів всього за два дні: унікальні кадриВідео

22:33

Матч УПЛ закінчився грандіозною бійкою за участю директорів клубівВідео

22:31

Потрібно встигнути купити до зими: в Україні стрімко зростають ціни на консервиВідео

21:54

ЗСУ знищили майора "елітної" дивізії ПДВ РФ – "зірку" роспропагандиВідео

21:48

"Можна завершити через тиждень": Лукашенко видав новий перл про війну в УкраїніВідео

21:12

Голос країни-12-7 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

21:09

У Бердянську розцвіла "бавовна": зникло світло і проблеми з водоюВідео

21:07

"Зайшла в тил" НАТО: у дочки Шойгу знайшли литовське громадянствоВідео

20:45

"Це м'ясорубка": на Харківщині ЗСУ "покришили" батальйон бурятських найманцівВідео

20:25

Деякі українці отримають 100 тисяч гривень: кому виплатять грошіВідео

20:10

Прикмети на 18 жовтня: які 2 речі потрібно зробити, щоб гроші були весь рікВідео

20:02

Ядерний шантаж РФ: Захід попередив Путіна про ймовірну жорстку відповідьПогляд

19:55

"Їде непідготовлене м'ясище": офіцери РФ в паніці через "чмобіків" і зеків-"вагнерівців"Відео

19:35

Армія України з боями до кінця року звільнить Херсон – Сергій ХланьВідео

Реклама
19:31

Зіркова українська спортсменка влаштувала пожежу в Мережі і вивалила пишні грудиВідео

19:29

У Байдена попередили про неминучу відповідь у разі ядерного удару РФ в УкраїніВідео

18:41

Шоумен "кримнашист" заявив, що він син Бориса Моїсеєва та вимагає ексгумації

18:40

Окупантів заганяють у "котел": ЗСУ пішли вперед на південному напрямкуВідео

18:36

Нове бомбардування і тривала війна: астрологи склали гороскоп для України до кінця рокуВідео

18:11

Таджики розстріляли командира: несподівані деталі кривавої бійні на військовому полігоні РФВідео

17:41

"Тільки ускладнюють все": Пєсков закотив істерику через військову допомогу УкраїніВідео

17:35

"Гримуча змія" прикриє небо: Франція озброїть ЗСУ потужними ЗРК CrotaleВідео

17:33

Наука визначила найвродливішу жінку в світі в 2022 році

17:16

Юрій Романенко. Путін в Астані - жалюгідне видовище кінця РосіїВідеоблоги

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти