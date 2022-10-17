'Відчайдушні та ганебні атаки': у США прокоментували ранкові удари росіян по Києву

Посольство США назвало ганебними ранкові удари росіян по Києву / Фото ОП

Посольство США в Україні назвало ранкові атаки на Київ дронами-камікадзе "відчайдушними та ганебними". У дипломатичному відомстві також запевнили, що Штати завжди будуть підтримувати український народ. Про це посольство повідомило у Twitter.

"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури", - зазначається у повідомленні.

Також дипломатичне відомство вкотре заявило про беззаперечну підтримку незламного українського народу.

"Ми захоплюємося силою та стійкістю українського народу. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", - додали в посольстві США.

Атака дронів-камікадзе на Київ

Близько сьомої ранку 17 жовтня у Києві прогриміли вибухи. Перед "прильотом" в області були помічені дрони-камікадзе моделей Shahed, які летіли в напрямку столиці. Перед цим в Україні була оголошена повітряна тривога.

За словами мера столиці Віталія Кличка, вранці в бік Києва летіли 28 дронів. Більшість з них були збиті. Один з дронів вдарив по житловому будинку в Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, загинуло троє осіб. Рятувальні роботи продовжуються.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів і розповів, що ворог не дає спокою і вдень, і вночі. Як зазначив український гарант, ворог може вдарити по українських містах, але наш народ зламати не вдасться. На окупантів чекає лише справедливе покарання і осуд майбутніх поколінь. На Україну - перемога.

Вас може зацікавити: