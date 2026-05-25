Потужний удар Storm Shadow: на сході підірвано важливий пункт управління армії РФ

Повітряні сили ЗСУ застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

https://glavred.net/ukraine/moshchnyy-udar-storm-shadow-na-vostoke-vzorvan-vazhnyy-punkt-upravleniya-armii-rf-10767695.html Посилання скопійоване

Завдано потужного удару ракетами Storm Shadow / Колаж: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Головне:

ЗСУ застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow

Знищено важливий пункт управління та зв'язку ворога на Луганщині

25 травня українська авіація завдала удару крилатими ракетами Storm Shadow по пункту управління та зв'язку ЗС РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Як повідомив Генштаб Збройних сил України, Повітряні сили ЗСУ застосували крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

відео дня

У результаті успішно знищено важливий пункт управління та зв'язку ворога на тимчасово окупованій території Луганської області.

"Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі", — наголосили в Генштабі.

/ Інфографіка Главреда

Удари по об'єктах РФ: що відомо

В результаті пожежі на військовому аеродромі в районі Липецька було знищено два російські винищувачі — Су-30 і Су-27. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними української сторони, до інциденту можуть бути причетні підпільні групи, що діють всередині Росії. Стверджується, що підготовка до операції тривала близько двох тижнів: за цей час учасникам нібито вдалося потрапити на територію об'єкта, обійти систему охорони та вивести з ладу авіацію безпосередньо в ангарах.

Удари по цілях РФ - важливі новини

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя, застосовуючи керовані авіабомби

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Варто також прочитати:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред