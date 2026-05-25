Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

Інна Ковенько
25 травня 2026, 13:09
Вівторок відзначиться рвучким північно-західним вітром, що подекуди сягатиме значної сили.
Погода в Україні на 26 травня
Погода в Україні на 26 травня

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 26 травня
  • У яких областях випадуть дощі
  • Яка температура очікується в Києві

У вівторок, 26 травня, погодні умови в Україні будуть контрастними: від прохолоди на півночі до літнього тепла на півдні та заході.

Найхарактернішою ознакою дня стане рвучкий, місцями навіть сильний, північно-західний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 травня

За прогнозом синоптикині, найсвіжіше буде на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині - протягом дня температура підніметься лише до +17 ...+19 градусів. Натомість на Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті буде найтепліше - від +25 до +28 градусів. У більшості західних областей прогнозують +23…+26 градусів, а на решті території країни - від +20 до +24 градусів.

Де очікуються опади

У вівторок дощі ймовірні на сході та півночі країни, зазначає Наталка Діденко. Ввечері вони можуть поширитися на центральні області та Запоріжжя. На більшості території півдня та у західних областях 26 травня переважатиме суха погода.

Погода в Києві

У столиці завтра очікується поривчастий, до сильного, північно-західний вітер. Більшу частину доби істотних опадів не прогнозують, дощ можливий лише ввечері. Температура повітря становитиме +22…+23 градуси.

Прогноз на тиждень

Протягом найближчих днів синоптикиня прогнозує свіжу, навіть прохолодну погоду.

"Найближчими днями не поспішайте витягати шорти та бретельки, бо тиждень буде свіжим, навіть прохолодним. Вже із середини тижня температура повітяр знизиться на кілька градусів, а періодичні дощі поки що непогано себе почуватимуть в Україні. А на День Києва якраз потеплішає до комфортних +20 градусів, для милування столицею на свіжому повітрі - найкраще!" - йдеться в повідомленні.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Диденко

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, погода в Україні 25 травня буде дощовою. Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Невеликі дощі будуть на території західних та північних областей. Увечері дощі будуть також у центральних та південних регіонах.

Коім того, синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомляла, що погода в Україні почне змінюватись. Спершу температура повітря буде комфортною, але згодом прийде похолодання. У багатьох регіонах очікуються дощі.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, зл вже наступного тижня очікується значне похолодання, посилення вітру та дощі. Зниження температури буде тривалим і похолоднішає на 10-15 градусів по всій території України. Також очікуються грози.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

