Росія починає 'системні удари' по Києву: про що Кремль попередив США

У Росії заявили про підготовку системних ударів по Києву та повідомили, що глава МЗС РФ Сергій Лавров нібито поінформував про це американську сторону.

https://glavred.net/war/rossiya-nachinaet-sistemnye-udary-po-kievu-o-chem-kreml-predupredil-ssha-10767704.html Посилання скопійоване

Росія починає системні удари по Києву - про що Лавров попередив Рубіо/ Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

РФ офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву

Лавров рекомендував Штатам евакуювати дипломатів із Києва

Москва незадоволена нібито підривом домовленостей 2025 року в Анкориджі

Глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів країна-агресорка Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву. Про це йдеться у повідомленні МЗС РФ.

У МЗС країни-агресора Росії заявили, що соратник воєнного злочинця Путіна Сергій Лавров офіційно повідомив американську сторону про підготовку Росією масованих ударів по Києву, які Москва називає відповіддю на нібито терористичні атаки з боку України проти цивільного населення та об’єктів на території РФ.

відео дня

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

"Збройні Сили Російської Федерації приступають до системних і послідовних ударів по розташованих у Києві об’єктах, що використовуються для потреб ЗСУ, та по центрах прийняття відповідних рішень. Лавров звернув увагу на заяву МЗС Росії від 25 травня, в якій США, поряд з іншими державами, що мають представництва в Києві, рекомендовано забезпечити евакуацію з української столиці свого дипломатичного персоналу та інших громадян", - йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Також Лавров згадав домовленості щодо війни РФ проти України, які були нібито досягнуті за ініціативою США під час переговорів в Анкориджі у серпні 2025 року. Глава МЗС РФ висловив невдоволення тим, що, за версією Москви, дії європейських еліт та української влади підривають ці домовленості, які, як стверджують у РФ, мали стати основою для довгострокового врегулювання з урахуванням балансу інтересів.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яка ціль погроз РФ щодо ударів по Києву

Як писав Главред, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що через відсутність відчутних стратегічних успіхів на фронті російське керівництво дедалі більше робить ставку на терор цивільного населення та спроби залякати жителів України, зокрема Києва.

В коментарі РБК-Україна він зазначив, що такі дії Кремля спрямовані передусім на створення психологічного тиску на українське суспільство.

Крім того, однією з цілей Росії є вплив на присутність міжнародних дипломатичних місій у Києві, а також продовження спроб змусити іноземні представництва залишити українську столицю, як це вже було на початку повномасштабного вторгнення.

Ще одним мотивом таких атак, за його оцінкою, є прагнення відвернути увагу російського населення від ударів по території РФ і показати нібито контроль над ситуацією, попри нездатність Москви ефективно захищати власні регіони та столицю.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - резюмував він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Аналіз Інституту вивчення війни (ISW) показав, що масштабну атаку РФ на Київ 24 травня буда потрібна для приховування приниження Кремля після параду Перемоги. Використання балістичної ракети "Орєшнік" експерти пов’язують із тестуванням систем доставки ядерної зброї. Російський уряд прагнув продемонструвати силу, незважаючи на критику навіть зі свого боку.

У заяві МЗС Росії аносувались системні удари по підприємствах ВПК та центрах управління в Києві. Росія стверджує, що удари спрямовані на військову інфраструктуру і звинуватила Україну в терористичних діях. У МЗС загрожують іноземцям швидко залишити столицю та закликають мешканців не наближатися до військових об'єктів.

Як раніше повідомляв Главред, новий масований удар РФ по Києву і області можливий у найближчі 72 години. Загрозу підтверджують моніторингові канали, які повідомляють про підвищену ймовірність застосування різних видів ракет та дронів.

Інші новини:

Про джерело: МЗС Росії Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред