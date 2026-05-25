В Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак - що відомо

Юрій Берендій
25 травня 2026, 17:04
У МЗС Росії заявили про системні удари по підприємствах ВПК та центрах прийняття рішень у Києві і закликали іноземців покинути столицю України.
В Росії анонсували нові удари по Києву та назвали цілі - що відомо

  • МЗС РФ погрожує новими ударами по Києву
  • Ворог закликав іноземців покинути столицю

Країна-агресорка Росія анонсувала нову кампанію ударів по Україні. Цілями російських ударів стануть нібито підприємства українського ВПК, командні пункти та "центри прийняття рішень". Про це йдеться у повідомленні російського МЗС.

У заяві йдеться про те, що російські окупаційні війська переходять до системного завдання ударів по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.

У МЗС РФ також заявили, що цілями атак нібито стануть місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до використання безпілотників, які застосовують ЗСУ. Російська сторона стверджує, що в цьому процесі беруть участь фахівці НАТО, які нібито забезпечують постачання комплектуючих, надають розвіддані та здійснюють наведення. Також у РФ пригрозили ударами по центрах ухвалення рішень і командних пунктах.

"У зв'язку з тим, що вищезазначені об'єкти розкидані по всьому Києву, попереджаємо іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій, про необхідність якомога швидше покинути місто, а мешканців української столиці – не наближатися до об'єктів військової та адміністративної інфраструктури режиму Зеленського", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Підставою для таких заяв у Москві назвали атаку безпілотників у ніч на 22 травня по навчальному корпусу та гуртожитку коледжу Луганського державного педагогічного університету в Старобільську. У Росії це подали як доказ нібито "терористичних" дій української влади та навмисних ударів по цивільних.

Водночас ці заяви російського МЗС суперечать офіційній позиції української сторони. У Генштабі ЗСУ раніше наголошували, що українські військові завдають ударів виключно по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права та законів війни.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 22 травня було уражено низку об’єктів російських сил, зокрема нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, командні пункти та живу силу противника. Серед цілей також називали штаб підрозділу "Рубікон" у районі Старобільська.

"Хунта Зеленського та її західні спонсори, які постачають ЗСУ знаряддя злочинів проти наших людей, продемонстрували всьому світу своє грубе нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Маємо справу з прямим порушенням Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них, що регулюють захист цивільного населення під час конфліктів, Конвенції про права дитини 1989 року та низки інших важливих міжнародних актів", - цинічно заявили в Росії, забувши про удари ракетами по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві та про десятки інших випадків, коли жертвами російського ракетно-дронового терору ставали діти, а цілями були звичайні будинки, дитсадки, університети та школи.

В чому ризик ударів по Бортницькій станції аерації - думка експерта

Як писав Главред, у разі удару по Бортницькій станції аерації існує ризик потрапляння недостатньо очищених або неочищених стічних вод до Дніпра. У такому випадку значна частина навантаження з очищення води може перейти на водоканали, розташовані нижче за течією річки. Про це заявив директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко в етері "Еспресо".

Він пояснив, що найсерйознішим наслідком такого удару може стати порушення або повне припинення процесу очищення стоків. Бортницька станція аерації є завершальним етапом системи, куди надходять побутові та промислові каналізаційні води для очищення перед скиданням. При цьому йдеться не про дощову каналізацію, вода з якої потрапляє до Дніпра безпосередньо.

"Варто наголосити, що промислових каналізаційних вод у місті Києва саме металургійних немає. Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро", - вказав він.

Нагадаємо, що в ніч на 24 травня РФ запустила "Орєшнік" по Київщині і вдарила по багатоповерхівці у Черкасах. Внаслідок атаки було зафіксовано руйнування приватних будинків та багатоповерхівок у різних районах Київської області. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про постраждалих, а також підтвердив активну ліквідацію наслідків ракетних ударів та атак безпілотників.

За інформацією начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія застосувала ракету "Орєшнік" по Білій Церкві, здійснивши пуск із полігону Капустін Яр. Ця ракета розпалася у повітрі на кілька бойових блоків, і такий удар був покликаний залякати як українців, так і міжнародних партнерів, що підкреслив радник Міністерства оборони України Сергій Стерненко.

Также раніше повідомлялось, що ракет, якими атакували Київ, було занадто багато для українських систем ППО, проте фахівець Сергій Бескрестнов зазначив покращення показників перехоплення дронів і ракет, а також додав, що основні цілі ворога у столиці мали радше демонстративний характер, ніж реальну військову цінність. Як раніше повідомляв Главред, загроза нових атак залишається високою, і Україна продовжує посилено готуватися до оборони.

Про джерело: МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Російської Федерації (МЗС Росії) — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, що здійснює державне управління в області стосунків Російської Федерації з іноземними державами і міжнародними організаціями. Підвідомчий Президентові з питань, закріплених за ним Конституцією, або відповідно до законодавчих актів Російської Федерації. Очолюється міністром закордонних справ; з 2004 — Сергій Вікторович Лавров, пише Вікіпедія.

