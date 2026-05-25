Нове подорожчання неминуче: названо продукти, які зростуть у ціні першими

Літо традиційно є дефляційним періодом, нагадав Олег Пендзин.

https://glavred.net/economics/novoe-podorozhanie-neizbezhno-nazvany-produkty-kotorye-vyrastut-v-cene-pervymi-10767635.html Посилання скопійоване

Українців попередили про нове подорожчання / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Важливе із заяв Пендзина:

Дешевшатимуть усі сезонні продукти, адже літо — це дефляційний період

У першу чергу можна очікувати зниження цін на овочі

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував питання про те, які фактори з початком літа сприятимуть зниженню цін на продукти, а які, навпаки, змушуватимуть їх зростати.

"Дешевшатимуть усі сезонні товари. Літо традиційно є дефляційним періодом. Тому насамперед можна очікувати зниження цін на овочі. Все, що вирощено на відкритому ґрунті та на нашій території, однозначно буде дешевше", — підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Експерт прогнозує, що також дешевшатимуть молоко та м'ясо, оскільки тварини починають пастися на відкритих пасовищах, тобто кормова база стає дешевшою.

Коли очікувати на зростання цін

"Однак слід зазначити, що зернову групу ми зараз доїдаємо і чекаємо врожаю 2026 року. За оцінками Міністерства економіки, цього року ми зберемо майже такий самий урожай, як і минулого року – на 1% менше. Але! Пряма собівартість обробки гектара цього року зросла на 30%, оскільки подорожчали паливно-мастильні матеріали та мінеральні добрива. Все це стане драйвером зростання цін на продукти харчування у другому півріччі цього року. У першу чергу це торкнеться круп", – зазначив він.

Разом з тим співрозмовник додав, що в разі подорожчання зернових, також дорожчає і кормова база, а, як наслідок, дорожчають молоко і м'ясо.

"А яким буде урожай овочів, залежить від погоди. Зараз складно це спрогнозувати. Якщо цього року ми посадили і засіяли стільки ж, як і минулого року, то, ймовірно, ціни на картоплю та інші овочі можна буде утримати. Але зернова група точно буде дорожчою, і, як наслідок, подорожчають хліб, крупи, м'ясо та молоко", - резюмував Пендзин.

/ Главред - інфографіка

Експерт попередив про можливе нове зростання цін

В Україні найближчим часом може початися чергове подорожчання продуктів. Однією з причин фахівці називають можливі проблеми із забезпеченням паливом, які здатні вплинути на вартість перевезень і логістики.

Економіст Зіновій Свереда вважає, що перші ознаки підвищення цін можуть з'явитися вже протягом кількох найближчих тижнів. За його словами, додатковим фактором ризику залишається висока залежність України від імпортних енергоресурсів, вартість яких безпосередньо залежить від ситуації на зовнішніх ринках.

Зростання цін на продукти - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як зазначалося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту з боку виробників сирів та кондитерських виробів.

Читайте також:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред