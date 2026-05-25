Дрони вперше дісталися Калінінграда: в аеропорту ввели план "Ковьор"

Анна Косик
25 травня 2026, 22:03
Невідомі безпілотники вже помітили над віддаленим містом РФ.
калининград, дрон всу
Безпілотники вперше помітили над віддаленою областю РФ​​ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, t.me/ssternenko

Головне:

  • У Калінінграді оголосили загрозу БПЛА
  • Роботу аеропорту "Храбово" наразі призупинили

Вперше з початку повномасштабної війни невідомі дрони дісталися до географічно віддаленої від основної території країни-агресорки Росії Калінінградської області.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, в аеропорту Калінінграда "Храбово" запровадили план "Ковьор" та тимчасово призупинили його роботу.

Допис Сергія Стерненка про дрони над Калінінградом / фото: скріншот

Через це десятки рейсів зараз кружляють у небі і не можуть приземлитися. Також у всьому регіоні оголошено загрозу безпілотників.

Зауважимо, що кілька днів тому заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що Калінінград є платформою РФ для дестабілізації Європи. І з нею, очевидно, потрібно щось якнайшвидше робити.

Допис Максима Жоріна про атаки дронами Калінінграда / фото: скріншот

"Це місто може бути досить хорошою ціллю для атак дронів. Адже ніщо так не розхитує путінський режим зсередини, як бомбардування його "міст-бастіонів". Істерія росіян з приводу БПЛА в Москві це доводить", - написав він 22 травня.

Який вплив мають удари ЗСУ по Росії - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

Удари дронів по Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 25 травня в російському Ярославлі оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. У місцевому аеропорту оголосили план "Килим" — повітряна гавань тимчасово не приймала і не відправляла авіарейси.

Раніше, у ніч на 24 травня, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області агресорки Росії, яка постачає пальне до Московського регіону.

Напередодні, 23 травня, безпілотники атакували Новоросійськ. Внаслідок ударів пожежі спалахнули на території нафтобази "Грушова балка" і на нафтоналивному терміналі "Шесхаріс".

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Калінінград Калінінградська область війна Росії та України атака дронів
