Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

Анна Косик
25 травня 2026, 19:02
Україна працює над послабленням ворога у глибокому тилу.
У Генштабі розповіли про успіхи Сил оборони

Що повідомили у Генштабі:

  • Вночі ЗСУ атакували нафтобазу у Брянській області РФ
  • На ТОТ уражені склади армії РФ
  • Комунікаційний вузол окупантів потрапив під удар Сил оборони

У ніч на 25 травня Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец" у Брянській області країни-агресорки Росії. Як повідомив Генштаб ЗС України, цей об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії. Масштаб збитків уточнюється.

Крім цього українські військові вдарили по складу зберігання боєприпасів ворога у Міжгір'ї на території тимчасово окупованого Криму, складу боєприпасів у районі Новоянисолі та польовому артилерійському складу у районі Кременівки на Донеччині.

"Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у районі Докучаєвська Донецької області. Також уражено комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника (Троїцьке Запорізької обл.)", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони й надалі системно вживатимуть заходів для примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Як удари України можуть вплинути на суспільні настрої в РФ

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, росіяни можуть виїжджати з Москви після ударів Сил оборони та нарешті зняти "рожеві окуляри".

Але це станеться тільки після десятка атак на російську столицю. Тоді жителі Москви можуть заговорити про те, що війна заходить кудись не туди. Тож для цього потрібен час і певні зусилля, і наші військові зараз над цим працюють.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 24 травня Сили оборони України успішно атакували НПС "Второво" у Володимирській області - проміжну продуктоперекачувальну станцію, що належить до інфраструктури ПАТ "Транснєфть".

Раніше, в ніч на 23 травня Сили оборони вдарили по порту Новоросійська. Внаслідок удару відомо про ураження нафтових терміналів та бойових кораблів ворога.

Нещодавно також Сили оборони України завдали далекобійних ударів по об'єкту російської нафтопереробки. Під ударом був Сизранський НПЗ. Відстань до цього заводу від кордону України понад 800 кілометрів.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

