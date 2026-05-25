Знаменита донька путіністки Єгорової заявила про розлучення: "Найкраще попереду"

Шлюб Стасі Ровінської не врятували ані 13 років спільного життя, ані троє дітей.

Стася Ровінська — розлучення

Стася Ровінська розлучилася

Що сталося в шлюбі дочки Сніжани Єгорової

Відома українська телеведуча і дочка Сніжани Єгорової Стася Ровінська заявила, що розлучається з чоловіком після 13 років спільного життя. У своєму Instagram Стася запевнила, що рішення розлучитися з режисером Ярославом Ровінським піде їй тільки на користь.

Дочка путіністки Єгорової сухо подякувала чоловікові за роки шлюбу та трьох спільних дітей. Про причини розлучення вона не розповідала.

"Ми більше не разом. Вдячна за 13 років у шлюбі, трьох чудових дітей і щасливі моменти. Найкраще попереду для нас обох", — написала Ровінська.

Ярослав і Стася були знайомі ще зі шкільних лав і одружилися у 2014 році. У пари народилося троє дітей — Еван, Еней та Емма. Після початку повномасштабного вторгнення ведуча живе за кордоном.

Стосунки Анастасії Ровінської з матір'ю остаточно зруйнувалися на тлі політичних розбіжностей після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Анастасія, яка завжди займала чітку проукраїнську позицію, публічно і жорстко засудила Сніжану Єгорову за її підтримку кремлівської агресії та заклики до війни і прийняла радикальне рішення повністю розірвати з нею контакти.

Про особу: Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова — колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова включена до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

