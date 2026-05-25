В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

Нові тарифи можуть запрацювати з 1 липня у разі ухвалення рішення.

У Львові готують підвищення тарифів на ритуальні послуги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, magnific.com

У Львові планують оновити тарифи на ритуальні послуги

Найбільше подорожчати можуть копання могил і демонтаж намогильних споруд

У разі ухвалення нові ціни можуть запрацювати з 1 липня

У Львові планують оновити тарифи на окремі ритуальні послуги, які надає ЛКП "Муніципальна обрядова служба". Найбільше можуть подорожчати копання могил та демонтаж намогильних споруд. Про це повідомила Львівська міська рада.

З 22 травня у місті стартували громадські консультації щодо нового тарифного проєкту, які триватимуть до 10 червня. У разі ухвалення рішення нові розцінки можуть запрацювати з 1 липня.

Згідно з документом, зросте вартість низки базових послуг. Зокрема, копання могили глибиною два метри у немерзлому ґрунті може подорожчати з 2331 до 2950 грн, а у мерзлому ґрунті - з 4293 до 5433 грн. Мерзлим вважається ґрунт із промерзанням до 0,5 м.

Також планується підвищення вартості демонтажу намогильної споруди при підпохованні - з нинішніх 3855-9874 грн до 4530-11 663 грн.

Крім цього, зміняться тарифи на поховання урни з прахом. У колумбарну нішу, існуючу могилу або в землю послуга коштуватиме 1680 грн у літній період та 2109 грн у зимовий.

Поховання урни в раніше встановлену нішу - 1716 грн влітку та 1930 грн узимку. Замощення урни в колумбарну нішу може зрости з 1200 до 1519 грн.

Які причини підвищення тарифів

У проєкті зазначається, що чинні тарифи, затверджені у березні минулого року, вже не покривають фактичних витрат підприємства, через що воно працює зі збитками. У ЛКП пояснюють, що збереження чинних цін може призвести до погіршення якості послуг, заборгованості із зарплат та фінансових проблем із податковими зобов’язаннями.

Серед основних причин перегляду тарифів — зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та витрат на оплату праці. Зазначимо, що мінімальна зарплата зросла з 8 000 до 8 647 грн, а ставка робітника І розряду - приблизно на 30%.

Про джерело: Львівська міська рада Львівська міська рада — орган місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади у Львівському районі Львівської області.

