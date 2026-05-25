Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

Руслана Заклінська
25 травня 2026, 18:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Нові тарифи можуть запрацювати з 1 липня у разі ухвалення рішення.
В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни
У Львові готують підвищення тарифів на ритуальні послуги / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, magnific.com

Коротко:

  • У Львові планують оновити тарифи на ритуальні послуги
  • Найбільше подорожчати можуть копання могил і демонтаж намогильних споруд
  • У разі ухвалення нові ціни можуть запрацювати з 1 липня

У Львові планують оновити тарифи на окремі ритуальні послуги, які надає ЛКП "Муніципальна обрядова служба". Найбільше можуть подорожчати копання могил та демонтаж намогильних споруд. Про це повідомила Львівська міська рада.

З 22 травня у місті стартували громадські консультації щодо нового тарифного проєкту, які триватимуть до 10 червня. У разі ухвалення рішення нові розцінки можуть запрацювати з 1 липня.

відео дня

Згідно з документом, зросте вартість низки базових послуг. Зокрема, копання могили глибиною два метри у немерзлому ґрунті може подорожчати з 2331 до 2950 грн, а у мерзлому ґрунті - з 4293 до 5433 грн. Мерзлим вважається ґрунт із промерзанням до 0,5 м.

Також планується підвищення вартості демонтажу намогильної споруди при підпохованні - з нинішніх 3855-9874 грн до 4530-11 663 грн.

Крім цього, зміняться тарифи на поховання урни з прахом. У колумбарну нішу, існуючу могилу або в землю послуга коштуватиме 1680 грн у літній період та 2109 грн у зимовий.

Поховання урни в раніше встановлену нішу - 1716 грн влітку та 1930 грн узимку. Замощення урни в колумбарну нішу може зрости з 1200 до 1519 грн.

Які причини підвищення тарифів

У проєкті зазначається, що чинні тарифи, затверджені у березні минулого року, вже не покривають фактичних витрат підприємства, через що воно працює зі збитками. У ЛКП пояснюють, що збереження чинних цін може призвести до погіршення якості послуг, заборгованості із зарплат та фінансових проблем із податковими зобов’язаннями.

Серед основних причин перегляду тарифів — зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та витрат на оплату праці. Зазначимо, що мінімальна зарплата зросла з 8 000 до 8 647 грн, а ставка робітника І розряду - приблизно на 30%.

Тарифи в містах України - новини за темою

Як повідомляв Главред, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про зміни в механізмі оплати комунальних послуг для окремих категорій споживачів. За її словами, у разі суттєвого погіршення якості постачання тепла та гарячої води через російські атаки громадяни зможуть сплачувати лише 20% вартості послуг.

Аналітик Олександр Гречко вважає, що в Києві вартість проїзду має формуватися за європейською моделлю - приблизно 50% покриває бюджет, 50% пасажири. Він пропонує орієнтовні тарифи: 20 грн за поїздку, 30 грн за пересадковий квиток і 1000 грн за місячний проїзний.

У Черкасах обговорюють підвищення тарифів у міському електротранспорті. Водночас у приватних маршрутках вартість проїзду зросте до 25 грн уже з 20 травня.

Читайте також:

Про джерело: Львівська міська рада

Львівська міська рада — орган місцевого самоврядування Львівської міської територіальної громади у Львівському районі Львівської області. До 17 липня 2020 року існувала як адміністративно-територіальна одиниця з адміністративним центром у місті Львові. Рада складається з 64 депутатів та голови, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Львова Львівщина тариф Львівська область підвищення тарифів новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:20Війна
Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

19:02Війна
Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

18:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:56

Не лише через релігію: чому за часів СРСР було небезпечно носити обручку

19:56

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

19:26

В "Буковелі" відбудеться міжнародний спортивний фестиваль Bukovel Elite Sports Trophy

19:20

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:10

Чому Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину України: Невзлін назвав причинуПогляд

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:09

Розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ: у Le Monde розкрили деталі

19:02

Не лише на удачу: навіщо насправді першою в дім запускають кішку

19:02

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

18:48

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

Реклама
18:35

Нове подорожчання неминуче: названо продукти, які зростуть у ціні першими

18:28

В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

18:22

Закуска з помідорів, яка розлетиться на ура: рецепт за 5 хвилин

18:00

Чому кіт раптово починає спати в незвичних місцях: ветеринар попередила про загрозуВідео

17:59

"Живе з "туманами": Барських розніс Холоденко через "роман" з Бадоєвим

17:31

Заборону на російську музику, книги та кіно можуть ввести в одному з міст України

17:25

Дротяник зникне назавжди: секретний трюк, який знають одиниці

17:22

"Бажаю" чи "зичу" здоров'я - як правильно вітатися українськоюВідео

17:07

Три речі в гардеробі відразу видають ваш вік: Андре Тан назвав головні помилкиВідео

17:04

В Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак - що відомо

16:58

Потрібно всього 2 ложки солі: як прати чорні речі, щоб вони не потьмяніли

Реклама
16:40

Мобілізація по-новому: в Україні змінюють правила призову та бронювання, кого зачепитьВідео

16:25

Для українців обережно підвищують ціни на популярні продукти: що буде далі

15:59

Долар полетів вниз після рекорду, а євро обвалився: новий курс валют на 26 травня

15:45

"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

15:34

Мобілізація в Україні серйозно зміниться: Стерненко розкрив деталі реформи ЗСУВідео

15:31

4 суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети у свято 26 травня

15:16

Україна може перемогти: ветеран заявив про головний перелом у війні

15:00

Полуниця виросте розміром з кулак: яким настоєм її потрібно поливатиВідео

14:32

РФ готує удар по Україні, є загроза "Орєшніка": монітори назвали небезпечні дні

14:20

"Злилася остаточно": відомий блогер озвучив причину розлучення Потапа і Насті

14:16

Одна помилка і колеса можна викидати: що не варто робити на автомийціВідео

13:54

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областейФото

13:40

Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

13:17

Пролунав постріл: чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК, деталі інциденту

13:09

Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

13:02

Знаменита донька путіністки Єгорової заявила про розлучення: "Найкраще попереду"

12:49

На чорноморський курорт чекає новий поворот: прогноз погоди в Одесі на тиждень

12:38

Місячний календар на червень 2026 року — сприятливі та несприятливі дні

12:19

Лідерка опозиції Білорусі вперше прибула до Києва і висловилась про Лукашенка

12:16

Було дві ракети: РФ могла вдарити "Орєшніком" по власних військах

Реклама
12:07

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

12:00

Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним "Орєшніком"ФотоВідео

11:59

Швидший і значно небезпечніший: в ГУР показали новий реактивний дрон РФФото

11:27

Що не можна сипати в пральну машину: популярний засіб шкодить техніціВідео

11:18

Починається фітофтора, гниє коріння: що не можна поливати холодною водою на городіВідео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

10:51

"Повністю усунули": Джолі завдала нищівного удару по Пітту

10:37

Павуки з будинку зникнуть раз і назавжди: що потрібно зробити вже зараз

10:19

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям

09:59

Галкін показав форми і здивував секретом свого перевтілення — деталі

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти