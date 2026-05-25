Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

Монітори попереджають про підвищену загрозу масованого ракетно-дронового удару РФ по Києву та області протягом найближчих днів.

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - що готує ворог

Про що йдеться у матеріалі:

РФ готує масований удар у наступні 72 години

Під загрозою Київ, урядовий квартал та регіони

Ворог може задіяти широкий спектр ракет і дронів

Російські окупаційні війська готують новий масований комбінований удар по Україні. Атака може відбутись в наступні 72 години. Про це попереджають моніторингові канали.

Зазначається, що за даними, зокрема від іноземних партнерів, протягом наступних трьох діб зберігається підвищена загроза масованого ракетного удару по Києву та Київській області.

"Серед потенційних цілей розглядається урядовий квартал та обʼєкти державних органів. Серед засобів ураження, на даний момент, застосування ракети середньої дальності (Орєшнік) не розглядається", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, противник може застосувати широкий спектр озброєння, зокрема:

ракети Х-22/Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Оленья",

ракети Х-101 з літаків Ту-160 і Ту-95МС,

"Іскандер-М",

"Калібр",

"Кинджал" з МіГ-31К,

гіперзвукові "Циркон" з району Курської області,

очікується використання ударних безпілотників.

"На даний момент це лише попередження, а у разі серйозної загрози завдання удару, буде повідомлено окремо, в тому числі президентом України, Службою безпеки та Повітряними Силами", - вказали аналітики.

Монітори попередили, що в рамках масованої атаки РФ може задіяти:

до шести Ту-95МС,

до трьох Ту-160,

до шести МіГ-31К,

до 16 ракет "Калібр",

до 15 балістичних ракет з Брянської області,

до чотирьох з району Воронежа,

до 750 дронів різного типу,

до восьми "Іскандер-К",

до трьох "Цирконів".

Серед потенційних цілей називають Київ, зокрема центр міста та урядовий квартал, а також райони Дарниця, Святошин, Жуляни, Оболонь і Бортничі. На Київщині під загрозою можуть бути Обухів, Фастів і Вишневе, при цьому попередження поширюється і на західні регіони України.

Чому Росія почала погрожувати масованими ударами по Києву - пояснення глави ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко пояснив, що Москва намагається компенсувати невдачі на фронті інформаційним тиском, посилити страх серед цивільного населення та вплинути на міжнародну підтримку України. Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

"За відсутності стратегічних результатів російської армії на фронті, керівництво цього терористичного утворення, що маскується під державу Росія, офіційно декларує курс на терор цивільного населення і залякування жителів України, зокрема міста Києва", - сказав він.

За словами Коваленка, Кремль такими діями намагається насамперед чинити психологічний тиск на українське населення, розраховуючи на його деморалізацію та можливу згоду на капітуляційні настрої, однак подібні спроби Росії вже неодноразово зазнавали невдачі.

Він також зазначив, що ще однією метою Москви є вплив на міжнародну дипломатичну присутність у Києві. Росія, за його словами, вже завдавала пошкоджень іноземним представництвам і прагне уникнути ситуацій, у яких удари можуть зачепити дипломатичні установи впливових держав і спричинити для неї політичні наслідки.

Окрім цього, Кремль і надалі, як і на початку повномасштабного вторгнення, намагається домогтися евакуації дипломатів зі столиці України.

"Зараз цього не відбувається, бо російську армію вже не бояться, вона продемонструвала слабкість, а Росія втратила вплив на Кавказі, Близькому Сході і пострадянському просторі. Фантомні болі в росіян через це досі є", - сказав він.

Третьою причиною таких дій називають спробу відвернути увагу російського суспільства від ударів по території РФ і від того, що Москва не здатна ефективно захистити власні регіони та столицю.

У ЦПД підкреслюють, що Україна завдає ударів виключно по військових об’єктах, тоді як Росія продовжує використовувати терористичні методи проти цивільного населення.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - резюмував він.

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія готується до масштабних атак по Україні із застосуванням ракет та дронів. За повідомленнями моніторів, удари планують завдати до кінця тижня.

Згродом, російське МЗС оголосило про початок капманії системних ударів по Києву та цілях військово-промислового комплексу, закликаючи іноземців терміново залишити столицю.

Як раніше повідомляв Главред, аналіз наслідків застосування ракети "Орєшнік" по Білій Церкві спростував заявлені Москвою характеристики озброєння, вказуючи, що її ефективність виявилася значно нижчою за очікувану.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

