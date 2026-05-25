Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

Юрій Берендій
25 травня 2026, 19:20оновлено 25 травня, 19:50
google news Підпишіться
на нас в Google
Монітори попереджають про підвищену загрозу масованого ракетно-дронового удару РФ по Києву та області протягом найближчих днів.
Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю
Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - що готує ворог / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція, скріншот з відео, Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ готує масований удар у наступні 72 години
  • Під загрозою Київ, урядовий квартал та регіони
  • Ворог може задіяти широкий спектр ракет і дронів

Російські окупаційні війська готують новий масований комбінований удар по Україні. Атака може відбутись в наступні 72 години. Про це попереджають моніторингові канали.

Зазначається, що за даними, зокрема від іноземних партнерів, протягом наступних трьох діб зберігається підвищена загроза масованого ракетного удару по Києву та Київській області.

відео дня

"Серед потенційних цілей розглядається урядовий квартал та обʼєкти державних органів. Серед засобів ураження, на даний момент, застосування ракети середньої дальності (Орєшнік) не розглядається", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, противник може застосувати широкий спектр озброєння, зокрема:

  • ракети Х-22/Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому "Оленья",
  • ракети Х-101 з літаків Ту-160 і Ту-95МС,
  • "Іскандер-М",
  • "Калібр",
  • "Кинджал" з МіГ-31К,
  • гіперзвукові "Циркон" з району Курської області,
  • очікується використання ударних безпілотників.
Аеродроми стратегічної авіації Росії
Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

"На даний момент це лише попередження, а у разі серйозної загрози завдання удару, буде повідомлено окремо, в тому числі президентом України, Службою безпеки та Повітряними Силами", - вказали аналітики.

Монітори попередили, що в рамках масованої атаки РФ може задіяти:

  • до шести Ту-95МС,
  • до трьох Ту-160,
  • до шести МіГ-31К,
  • до 16 ракет "Калібр",
  • до 15 балістичних ракет з Брянської області,
  • до чотирьох з району Воронежа,
  • до 750 дронів різного типу,
  • до восьми "Іскандер-К",
  • до трьох "Цирконів".

Серед потенційних цілей називають Київ, зокрема центр міста та урядовий квартал, а також райони Дарниця, Святошин, Жуляни, Оболонь і Бортничі. На Київщині під загрозою можуть бути Обухів, Фастів і Вишневе, при цьому попередження поширюється і на західні регіони України.

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Чому Росія почала погрожувати масованими ударами по Києву - пояснення глави ЦПД

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко пояснив, що Москва намагається компенсувати невдачі на фронті інформаційним тиском, посилити страх серед цивільного населення та вплинути на міжнародну підтримку України. Про це він заявив в коментарі РБК-Україна.

"За відсутності стратегічних результатів російської армії на фронті, керівництво цього терористичного утворення, що маскується під державу Росія, офіційно декларує курс на терор цивільного населення і залякування жителів України, зокрема міста Києва", - сказав він.

За словами Коваленка, Кремль такими діями намагається насамперед чинити психологічний тиск на українське населення, розраховуючи на його деморалізацію та можливу згоду на капітуляційні настрої, однак подібні спроби Росії вже неодноразово зазнавали невдачі.

Він також зазначив, що ще однією метою Москви є вплив на міжнародну дипломатичну присутність у Києві. Росія, за його словами, вже завдавала пошкоджень іноземним представництвам і прагне уникнути ситуацій, у яких удари можуть зачепити дипломатичні установи впливових держав і спричинити для неї політичні наслідки.

Окрім цього, Кремль і надалі, як і на початку повномасштабного вторгнення, намагається домогтися евакуації дипломатів зі столиці України.

"Зараз цього не відбувається, бо російську армію вже не бояться, вона продемонструвала слабкість, а Росія втратила вплив на Кавказі, Близькому Сході і пострадянському просторі. Фантомні болі в росіян через це досі є", - сказав він.

Третьою причиною таких дій називають спробу відвернути увагу російського суспільства від ударів по території РФ і від того, що Москва не здатна ефективно захистити власні регіони та столицю.

У ЦПД підкреслюють, що Україна завдає ударів виключно по військових об’єктах, тоді як Росія продовжує використовувати терористичні методи проти цивільного населення.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - резюмував він.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія готується до масштабних атак по Україні із застосуванням ракет та дронів. За повідомленнями моніторів, удари планують завдати до кінця тижня.

Згродом, російське МЗС оголосило про початок капманії системних ударів по Києву та цілях військово-промислового комплексу, закликаючи іноземців терміново залишити столицю.

Як раніше повідомляв Главред, аналіз наслідків застосування ракети "Орєшнік" по Білій Церкві спростував заявлені Москвою характеристики озброєння, вказуючи, що її ефективність виявилася значно нижчою за очікувану.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва війна в Україні новини України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:20Війна
Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

19:02Війна
Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

18:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:56

Не лише через релігію: чому за часів СРСР було небезпечно носити обручку

19:56

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

19:26

В "Буковелі" відбудеться міжнародний спортивний фестиваль Bukovel Elite Sports Trophy

19:20

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:10

Чому Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину України: Невзлін назвав причинуПогляд

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
19:09

Розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ: у Le Monde розкрили деталі

19:02

Не лише на удачу: навіщо насправді першою в дім запускають кішку

19:02

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

18:48

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

Реклама
18:35

Нове подорожчання неминуче: названо продукти, які зростуть у ціні першими

18:28

В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

18:22

Закуска з помідорів, яка розлетиться на ура: рецепт за 5 хвилин

18:00

Чому кіт раптово починає спати в незвичних місцях: ветеринар попередила про загрозуВідео

17:59

"Живе з "туманами": Барських розніс Холоденко через "роман" з Бадоєвим

17:31

Заборону на російську музику, книги та кіно можуть ввести в одному з міст України

17:25

Дротяник зникне назавжди: секретний трюк, який знають одиниці

17:22

"Бажаю" чи "зичу" здоров'я - як правильно вітатися українськоюВідео

17:07

Три речі в гардеробі відразу видають ваш вік: Андре Тан назвав головні помилкиВідео

17:04

В Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак - що відомо

16:58

Потрібно всього 2 ложки солі: як прати чорні речі, щоб вони не потьмяніли

Реклама
16:40

Мобілізація по-новому: в Україні змінюють правила призову та бронювання, кого зачепитьВідео

16:25

Для українців обережно підвищують ціни на популярні продукти: що буде далі

15:59

Долар полетів вниз після рекорду, а євро обвалився: новий курс валют на 26 травня

15:45

"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

15:34

Мобілізація в Україні серйозно зміниться: Стерненко розкрив деталі реформи ЗСУВідео

15:31

4 суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети у свято 26 травня

15:16

Україна може перемогти: ветеран заявив про головний перелом у війні

15:00

Полуниця виросте розміром з кулак: яким настоєм її потрібно поливатиВідео

14:32

РФ готує удар по Україні, є загроза "Орєшніка": монітори назвали небезпечні дні

14:20

"Злилася остаточно": відомий блогер озвучив причину розлучення Потапа і Насті

14:16

Одна помилка і колеса можна викидати: що не варто робити на автомийціВідео

13:54

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областейФото

13:40

Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

13:17

Пролунав постріл: чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК, деталі інциденту

13:09

Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

13:02

Знаменита донька путіністки Єгорової заявила про розлучення: "Найкраще попереду"

12:49

На чорноморський курорт чекає новий поворот: прогноз погоди в Одесі на тиждень

12:38

Місячний календар на червень 2026 року — сприятливі та несприятливі дні

12:19

Лідерка опозиції Білорусі вперше прибула до Києва і висловилась про Лукашенка

12:16

Було дві ракети: РФ могла вдарити "Орєшніком" по власних військах

Реклама
12:07

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

12:00

Політичний шантаж чи істерика: навіщо Путін обстріляв гаражі дефіцитним "Орєшніком"ФотоВідео

11:59

Швидший і значно небезпечніший: в ГУР показали новий реактивний дрон РФФото

11:27

Що не можна сипати в пральну машину: популярний засіб шкодить техніціВідео

11:18

Починається фітофтора, гниє коріння: що не можна поливати холодною водою на городіВідео

11:01

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

10:51

"Повністю усунули": Джолі завдала нищівного удару по Пітту

10:37

Павуки з будинку зникнуть раз і назавжди: що потрібно зробити вже зараз

10:19

Ціни на АЗС скоро можуть змінитися: до чого готуватися українцям

09:59

Галкін показав форми і здивував секретом свого перевтілення — деталі

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти