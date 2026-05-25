Мобілізація в Україні серйозно зміниться: Стерненко розкрив деталі реформи ЗСУ

У червні в Україні стартує велика реформа ЗСУ, яка відбудеться у два етапи.

Стерненко розкрив деталі масштабної реформи ЗСУ

В Україні старт армійської реформи запланований уже на червень і проходитиме у два етапи. Другий етап буде зосереджений на змінах у підходах до мобілізації. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко.

За його словами, перший етап стосуватиметься змін у системі грошового забезпечення військових, оновлення контрактної моделі служби та запровадження механізмів, які можуть передбачати можливість демобілізації. Зокрема, планується суттєве підвищення виплат для піхотинців.

"Перший етап почнеться у червні. Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З’явиться система контрактів, дійсно з’явиться, а не так як було раніше", - сказав Стерненко.

Окремо він зазначив, що розглядається підхід, за якого військові зможуть отримати право на демобілізацію у порядку черговості.

"Мають встановитися, зараз я дуже-дуже обережно кажу, не так щоби строки служби, а можливість демобілізуватися, в порядку черговості в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто раніше почали службу, матимуть першочергове право на демобілізацію", - пояснив радник міністра оборони.

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде другий етап реформи

Другий етап реформи, який стартує пізніше, стосуватиметься змін у системі мобілізації. За словами Стерненка, вона зазнає суттєвого переформатування і більше не буде схожою на нинішню модель.

"По мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона точно перестане бути схожою на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Адже для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до того моменту коли все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу", - додав він.

Як можуть змінити підхід до мобілізації - думка нардема

Нардеп Сергій Нагорняк заявив в ефірі Новини.Live, що в Україні можуть переглянути чинні правила бронювання працівників у межах мобілізації. За його словами, працівники ТЦК та СП можуть отримати ширші повноваження, зокрема можливість мобілізовувати навіть тих співробітників, які наразі мають бронь від підприємств.

Такі зміни розглядають через нестачу особового складу в армії, а часткове скасування бронювання може стати одним із способів доукомплектування ЗСУ. Нагорняк наголосив, що подібні рішення ухвалюються "не від хорошого життя".

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про старт реформи Сил оборони, яка має змінити систему управління, фінансування та комплектування армії. Перші результати очікуються вже в червні.

Як повідомляв Главред, масштабна реформа ЗСУ охопить службу, контракти, ротації та грошове забезпечення. Передбачають нову модель контрактів (6–10 місяців для окремих категорій і 2+ роки для новобранців). Мінімальне грошове забезпечення планують підвищити до 30 тис. грн, із додатковими виплатами за участь у бойових діях.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повноцінна демобілізація під час воєнного стану наразі неможлива, однак держава працює над створенням механізму, який дасть військовим зрозумілі терміни служби та можливість планування майбутнього.

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

