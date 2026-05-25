Долар полетів вниз після рекорду, а євро обвалився: новий курс валют на 26 травня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 26 травня.

Курс валют на 26 травня

На вівторок, 26 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро значно послабили свої позиції. Злотий виріс відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 26 травня

На вівторок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 44,24 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції на 2 копійки порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 26 травня

Курс євро також стрімко впав. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,52 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 19 копійок.

Курс злотого на 26 травня

НБУ зміцнив курс польського злотого до гривні на 26 травня на порівняно з 25 травня на 7 копійок - до 12,16 гривні.

Що буде з курсом долара та євро до кінця травня - експерт

Главред раніше писав, що до кінця травня курс долара в Україні залишиться відносно стабільним, а валютний ринок продовжить демонструвати ознаки рівноваги. Про це в коментарі УНІАН заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банк Тарас Лісовий.

Згідно з його прогнозом, до кінця місяця курс долара на міжбанківському ринку перебуватиме в межах 43,8-44,35 гривні, а на готівковому ринку - 43,75-44,5 гривні за долар.

Експерт також дав прогноз щодо європейської валюти. За його оцінками, курс євро на міжбанківському ринку до кінця весни становитиме 50,5–52,5 гривні, а на готівковому ринку - 50,5-52 гривні за євро.

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні може зрости до 46 гривень вже до кінця року. Про це сказав економіст та радник президента у 2019-2024 роках Олег Устенко. Він зауважив, що в держбюджет України закладено середньорічний курс на рівні 45,5 гривень за долар.

Нагадаємо, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

