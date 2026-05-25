Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

Частина продукції в Україні дорожчає, інша дешевшає через сезонні фактори.

Ціни на продукти в Україні

Головне:

Другий тиждень поспіль зростають ціни на огірки

Капуста переважно дешевшає

Полуниця подешевшала до 130–220 грн/кг

На українському овочевому ринку зберігається різноспрямована цінова динаміка. Частина продукції дорожчає попри сезонне збільшення пропозиції, тоді як інші позиції, навпаки, дешевшають через вихід нового врожаю. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Другий тиждень поспіль дорожчають огірки, попри сезонні очікування здешевлення. Гуртові ціни на огірки зросли до 68-100 грн/кг проти попередніх 35-95 грн/кг.

Паралельно розширився ціновий діапазон на помідори. Якщо тиждень тому томати коштували 145-160 грн/кг, то нині ціни коливаються в межах 130-220 грн/кг, що свідчить про зростання розриву між дешевшими та преміальними партіями продукції.

Суттєво додала в ціні й морква. За тиждень вона подорожчала з 16-19 до 20-26 грн/кг, тобто на 25-35%.

На відміну від більшості овочів, сегмент капусти демонструє переважно спад цін. Так, цвітна капуста подешевшала з 68-75 до 50-65 грн/кг, а пекінська - з 50-55 до 35-43 грн/кг.

Найбільш помітне здешевлення зафіксовано у молодої білокачанної капусти. Її ціна впала майже вдвічі - з 34-38 до 18-22 грн/кг. Водночас торішня білокачанна капуста, навпаки, подорожчала і нині коштує 22-24 грн/кг проти 15-17 грн/кг тижнем раніше, фактично перевищивши вартість молодої продукції.

Ціни на картоплю стабілізувалися. Діапазон цін на молоду звузився до 47-100 грн/кг, а стара коштує 8-12 грн/кг.

Водночас різко подорожчали баклажани. Їхня вартість фактично подвоїлася - зі 70-90 до 140-150 грн/кг.

У сегменті ягід зафіксовано зниження гуртових цін на полуницю. Наразі її продають у межах 130-220 грн/кг, тоді як тижнем раніше ціни коливалися в межах 140-240 грн/кг.

Коли подешевшають полуниця і черешня - прогноз експерта

Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Соломчук в коментарі Новини.Live заявив, що з 15 червня в Україні очікується зниження цін на полуницю та черешню.

За його словами, вітчизняні ягоди можуть коштувати приблизно 80 грн за кілограм, коли на ринок масово вийде український урожай. Наразі ж високі ціни пояснюються обмеженою пропозицією та домінуванням імпортної продукції.

Соломчук також зазначив, що цього року ситуація з черешнею буде кращою, ніж торік, коли весняні заморозки суттєво скоротили врожай і спричинили дефіцит та різке подорожчання.

"Цьогоріч українські садівники обіцяють великий врожай, тому місцева черешня коштуватиме майже на рівні з полуницею", - зазначив він.

Як повідомляв Главред, в Україні цього тижня зафіксовано зниження цін на полуницю. Ягода подешевшала приблизно на 14%, повідомляють аналітики EastFruit.

Водночас за останній тиждень в Україні суттєво знизилися ціни на низку овочів і зелені. Найбільше здешевлення зафіксовано на молоду картоплю, молоду та цвітну капусту, а також зелену цибулю.

Крім того, на ринку знижується вартість білоголової капусти нового врожаю. Її продають у межах 34-40 грн/кг.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

